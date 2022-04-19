Роналду сообщил о смерти сына

Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru.

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу», — говорится в письме Роналду, опубликованном на странице футболиста в Instagram.

Футболист и его возлюбленная Джорджина Родригес сообщили, что опустошены потерей ребенка, и попросили общественность о неприкосновенности частной жизни «в это очень трудное время».

28 октября 2021 года сообщалось, что Роналду и Джорджина Родригес ожидают рождения близнецов. Пара опубликовала снимок, на котором они вместе счастливые держат два снимка УЗИ.

Тогда отмечалось, что 36-летний Роналду станет отцом в пятый раз. Он воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году, в 2019 году сообщалось, что пара поженилась на тайной церемонии.