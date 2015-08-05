"Росатом" тратит более 1 млн евро в день на научные разработки

Кирилл Комаров ©Артем Коротаев/ТАСС
"Росатом" тратит на разработки в сфере науки более 1 млн евро в день, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров в ходе летней школы Всемирного ядерного института (WNU).
"Сегодня "Росатом" – это корпорация, которая объединяет более 300 предприятий, занятых во всех пределах ядерно-топливного цикла: добыча урана, обогащение, фабрикация ядерного топлива, производство энергомашиностроительного оборудования, сооружение АЭС, атомная генерация, вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, – сказал Комаров, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации. – Более 1 миллиона евро в день "Росатом" тратит на научные разработки. Даже разработка ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса для дальних космических путешествий – тоже наш проект".
Он добавил, что госкорпорация рассчитывает получить гарантированные заказы на 29 энергоблоков в странах Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также сооружать 9 энергоблоков в России.
Как сообщал ТАСС ранее, затраты "Росатома" на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2014 году составили порядка 28 млрд рублей. В 2013 году объем финансирования НИОКР был в объеме 24 млрд рублей.
При этом объем десятилетних контрактов госкорпорации в сфере науки и инноваций составил 200 млн долларов к концу 2014 года.