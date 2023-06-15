Россиянин похитил 4-летнюю дочь карагандинки

Гражданина России задержали карагандинские полицейские по подозрению в похищении ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

25-летняя горожанка сообщила в полицию, что ее 4-летнюю дочь на автомашине похитил бывший сожитель – 34-летний гражданин России.

Факт зарегистрировали в ЕРДР Центрального отдела полиции УП Караганды по части 2 уголовной статьи «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

«13 июня в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области и криминальной полиции Центрального ОП задержали фигуранта уголовного дела в Астане.

Похищенную девочку передали матери. Проводятся следственные действия», – отметили в полиции.