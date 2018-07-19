Российская колбаса с высоким содержанием опасных веществ продается в магазинах РК
Комитет охраны общественного здоровья в рамках контроля безопасности пищевой продукции провел экспертизы 1241 пробы колбасной продукции, из которых 285 не соответствовали требованиям технических регламентов, сообщает Кazpravda.kz.
В Северо-Казахстанской области выявлена колбасная продукция не соответствующая требованиям технических регламентов по наличию высокого содержания консерванта и фиксатора цвета нитрита натрия и антибиотика левомицетина.
В супермаркете "Северный" в Петропавловске в колбасе "Докторская по-стародворски" (дата выработки 14.06.2018 г.) российского производства ЗАО "Стародворские Колбасы" показатель содержания нитрита натрия составил 66,6 мг/кг.
Кроме того, в магазине "Уют" ИП Белякова О. И. в Кызылжарском районе с. Тепличное обнаружена вареная колбаса "Популярная" АО "Омский бекон"(дата выработки 31.05.2018 г.), в которой данный показатель составил 60,6 мг/кг.
Также в магазине "Сова" Жамбылского района с. Пресновка установлены нарушения в следующих продукциях АО "Омский бекон": вареная колбаса "Бутербродная", категории В (дата выработки 11.06.2018 г.), содержание нитрита натрия составило 109,8 мг/кг; колбаса полукопченная из мяса птицы "Походная", второго сорта (дата выработки 15.06.2018 г.) – 72 мг/кг.
При этом в продукции АО "Омский бекон", помимо вышеуказанного несоответствия, обнаружено превышение содержания левомицетина.
Как пояснили в комитете, при употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков, в частности левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека.
Отмечено, что нитриты вступают в реакцию с кровью человека, в результате которой образовывается вещество под названием метгемоглобин, которое лишает функции по переносу кислорода, что приводит к кислородному голоданию (гипоксия). Гипоксия вызывает слабость, ухудшение самочувствия, сонливость, тошнота, рвота, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени.
Вместе с тем длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний.
"В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов можете письменно или по номеру 8(7172)74-26-97 обратиться в адрес в Комитета охраны общественного здоровья. Всем производителям и в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) направлены уведомления", – говорится в информации.