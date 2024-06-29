Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде

МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых борцов из РФ, передает Kazpravda.kz

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Федерация дзюдо России решила не делегировать своих спортсменов на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Об этом заявил глава организации Сергей Соловейчик, которого цитирует Интерфакс.

«Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение - сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета», - приводит слова Соловейчика «Матч ТВ».

В список российских дзюдоистов, которых МОК допустил к Олимпиаде, вошли Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.