Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы

В городе Алматы наказали блогера, грубо нарушившего правила дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Дерзким нарушителем оказался 21-летний гражданин России. Блогер поделился видео своих нарушений в соцсети. Так, он припарковался в неположенном месте, за что у него сняли номера на Lexus.

Парень на камеру утверждает, что в итоге ему удалось всё «порешать», номера на месте. На этих словах поверх видео появляется надпись: «В Казахстане всё просто. Рахмет закинул – поехал дальше».

После гость из России бравирует другими нарушениями на дороге и тоже на видео.

Приключения блогера попали на страницы казахстанских пабликов.

Как стало известно, сотрудники управления местной полицейской службы составили в отношении нарушителя сразу 3 протокола:

- по части 1 административной статьи «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»;

- по части 2 адмстатьи «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»;

- по части 1 адмстатьи «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией».

К тому же, отметили в Департаменте полиции Алматы, начата служебная проверка в отношении сотрудников полиции.