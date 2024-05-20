Рост ДТП по вине пешеходов отметили в МВД

Общество
124
Гульмира Кунапия
корреспондент

Доля происшествий по вине пешеходов выросла на 40%

Фото: Kazpravda.kz

Столичные полицейские провели однодневную акцию "Пешеход" по безопасности дорожного движения для пешеходов с участием общественных помощников и волонтеров, в ходе которой привлекли к ответственности 287 нарушителей, сообщает Kazpravda.kz.

По данным правоохранителей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в городе отмечается рост ДТП по вине пешеходов на 40,5% - погибли 5 человек, получили телесные повреждения 48.

Мероприятие провели в рамках акции "Внимание, дети" проходящей в столице с 20 по 30 мая. Сотрудники полиции дежурили вблизи учебных заведений и ТРЦ. Участникам дорожного движения разъясняли нормы правил дорожного движения и раздали буклеты "Обязанности пешехода".  

"Особое внимание уделялось несовершеннолетним пешеходам, нарушавшим ПДД в части перехода проезжей части в неустановленных местах. С начала года с их участием зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий", – отметил первый заместитель начальника ДП Астаны Эльдар Данияров.

Всего с начала года в Астане привлекли к ответственности за нарушение ПДД около 9,5 тыс. пешеходов, добавил он.

#ДТП #нарушение #пешеход

Популярное

Все
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
Абиба Абужакынова взяла «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Аида Балаева предложила основать литературную премию имени Фраги
МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Казахстан согласовал дополнительную квоту обмена бланками с Латвией, Литвой и Эстонией
Глава МИД Китая прибыл в Астану
Президентские выборы пройдут в Иране в течение 50 дней
Пропавших в России лошадей нашли спустя месяцы в Актюбинской области
Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов
Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана
Токаев: Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана
Сумма выплаченных пособий по безработице в РК ежемесячно растет
Ерлан Кошанов встретился с главой турецкого парламента
Алматинцы ощутили землетрясение
В Казахстане из-за паводков отменили международный ІТ-форум
Бывший замакима Шымкента осужден за покушение на дачу взятки
В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Мужчина с почкой свиньи умер в США
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Ни проехать, ни пройти
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Читайте также

Прокуратура закрыла доступ к 16-ти Telegram-каналам
Минюст озаботился проблемой внеплановых законов в Казахстане
Выход из колонии вайнера Туребаева объяснили в ДУИС
Свыше полутора тонн подпольного алкоголя изъяли на трассе в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]