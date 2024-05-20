Рост ДТП по вине пешеходов отметили в МВД

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Столичные полицейские провели однодневную акцию "Пешеход" по безопасности дорожного движения для пешеходов с участием общественных помощников и волонтеров, в ходе которой привлекли к ответственности 287 нарушителей, сообщает Kazpravda.kz.

По данным правоохранителей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в городе отмечается рост ДТП по вине пешеходов на 40,5% - погибли 5 человек, получили телесные повреждения 48.

Мероприятие провели в рамках акции "Внимание, дети" проходящей в столице с 20 по 30 мая. Сотрудники полиции дежурили вблизи учебных заведений и ТРЦ. Участникам дорожного движения разъясняли нормы правил дорожного движения и раздали буклеты "Обязанности пешехода".

"Особое внимание уделялось несовершеннолетним пешеходам, нарушавшим ПДД в части перехода проезжей части в неустановленных местах. С начала года с их участием зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий", – отметил первый заместитель начальника ДП Астаны Эльдар Данияров.

Всего с начала года в Астане привлекли к ответственности за нарушение ПДД около 9,5 тыс. пешеходов, добавил он.