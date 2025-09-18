Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС

Форумы
0
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Новый законопроект «О государственной службе» вводит горизонтальную оплату труда для госслужащих

Фото: pixabay.com

Об этом в рамках Open Day для HR-специалистов сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Алибек Ахемдьяр, передает корреспондент Kazpravda.kz

– Сейчас государственная служба полностью вертикальна. Соответственно, если вы хотите большую зарплату, вам нужна высокая должность. Но это не всегда получается, не всегда бывают вакансии. Мы предлагаем ввести горизонтальную оплату труда. Если человек прошел обучение, в рамках аттестации показал хорошие результаты, соответственно, ему назначается заработная оплата выше в рамках одной должности, – подчеркнул Алибек Ахемдьяр.

По его словам, это обеспечит стабильность кадрового аппарата. Агентство планирует запустить пилотный проект в нескольких государственных органах, где апробирует данную модель оплаты.

– В случае успешной реализации пилота вся государственная служба будет иметь горизонтальную оплату труда, – добавил зампред АДГС.

#госслужба #уровень #оплата труда

Популярное

Все
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Четверть века на страже южных рубежей
Диалог будет продолжен
Невероятное из простого
Рекорд в честь юбилея
Прошли тропою снежных барсов
Там, где любовь и поддержка
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Первый шаг в большое кино
Тревожный сигнал
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Не роскошь, а средство передвижения
Комфортная среда – основа доступности
Так судьба распорядилась
В штатном режиме
Дорога к знаниям открыта!
Цифровые хищники: охота на доверчивых продолжается
Обратная связь как основа доверия
Чтобы специалисты оставались в селах
В тандеме
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Мир и будущее – через право
Диалог через искусство
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Форум Be Woman Asia объединит визионеров из 20 стран в Алма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]