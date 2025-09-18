Фото: pixabay.com

Об этом в рамках Open Day для HR-специалистов сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Алибек Ахемдьяр, передает корреспондент Kazpravda.kz

– Сейчас государственная служба полностью вертикальна. Соответственно, если вы хотите большую зарплату, вам нужна высокая должность. Но это не всегда получается, не всегда бывают вакансии. Мы предлагаем ввести горизонтальную оплату труда. Если человек прошел обучение, в рамках аттестации показал хорошие результаты, соответственно, ему назначается заработная оплата выше в рамках одной должности, – подчеркнул Алибек Ахемдьяр.

По его словам, это обеспечит стабильность кадрового аппарата. Агентство планирует запустить пилотный проект в нескольких государственных органах, где апробирует данную модель оплаты.

– В случае успешной реализации пилота вся государственная служба будет иметь горизонтальную оплату труда, – добавил зампред АДГС.