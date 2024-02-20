Розовые фламинго прилетели на озеро Караколь в Актау

Культура и общество
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Об этом у себя на странице в Instagram сообщил популярный мангистауский блогер Азамат Сарсенбаев, разместив видео с перелетными птицами, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev/

Розовые фламинго прилетают на озере Караколь, что в 10 километрах к юго-востоку от Актау, каждую весну и осень, возвращаясь в Казахстан из теплых южных регионов.

Уникальный вид птицы занесен в Красную книгу Казахстана.

- Не устаю восхищаться этими птицами. Надеюсь, когда-нибудь в Актау появится соответствующая инфраструктура для безопасного наблюдения за птицами на озере Караколь, - написал Азамат Сарсенбаев. 

 

 

#Актау #Мангистау #перелет #фламинго

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