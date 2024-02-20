Розовые фламинго прилетели на озеро Караколь в Актау

Об этом у себя на странице в Instagram сообщил популярный мангистауский блогер Азамат Сарсенбаев, разместив видео с перелетными птицами, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev/

Розовые фламинго прилетают на озере Караколь, что в 10 километрах к юго-востоку от Актау, каждую весну и осень, возвращаясь в Казахстан из теплых южных регионов.

Уникальный вид птицы занесен в Красную книгу Казахстана.