Рудные богатства стране не нужны?

Сегодня фамилии представителей славных трудовых династий – среди тех, кто подписал петицию на имя руководства государства. Под ней уже тысячи имен, и цифра постоянно растет. Люди надеются, что в Астане их услышат, вникнут в ситуацию. Помогут сохранить предприятие, способное дать экономике еще немало ценного металла.
В поселке меня уже ждет инициативная группа – опытные специалисты, молодые горняки, общественники. С ходу открывается скандальный факт: несмотря на то что в Конституции уже почти год действует норма, что земля, недра и другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана, решение о судьбе исторического месторождения принималось по-тихому, можно сказать, втайне от людей. Жителей поселка, рожденного благодаря руднику, никто и не подумал поставить в известность.
– Не было никаких общественных слушаний, – говорит жительница Белоусовки Елена Китаева. – Никто не поинтересовался мнением населения. Нас просто поставили перед фактом, что компания разрабатывает проект ликвидации рудника. Сейчас мы сами пытаемся организовать слушания.
Более того, если верить руководству Глубоковского района, к которому относится Белоусовка, то и для них закрытие рудника стало неожиданным сюрпризом!
– Не были в курсе, – признается руководитель районного акимата Эльдар Тумашинов. – Узнали, потому что в соцсетях стали распространять петицию. Сразу отреагировали, начинаем заниматься. Есть вопросы глобального характера, связанные с состоянием поселка после ликвидации этой шахты. Сейчас будем отрабатывать с министерствами, Правительством. Вопрос сложный, его надо решать на уровне высоких кабинетов, компетентных органов. Будем говорить с министром экологии и природных ресурсов, чтобы ситуацию взяли под контроль. Наша функция – довести информацию до вышестоящих структур.
Провальная тема
Улица, где собрались активисты, – самый центр поселка. Опытнейший горняк Жумакан Елюбаев тут же наглядно объясняет, что мог иметь в виду районный аким, упоминая о тяжелых последствиях. Он по очереди показывает жилые районы – на севере, западе, юге, востоке Белоусовки… Кругом под домами лежат шахтные выработки. Они уходят до 18-го горизонта – на глубину от 600 до 1 200 метров!
Раньше эти пустоты, оставшиеся после проходки, закладывали бетоном, породой, чтобы не допустить обрушений. Причем верхние слои, так называемые целики, считались неприкосновенными. Их не трогали ради безопасности поселка ни при каких обстоятельствах, несмотря на богатейшую руду. Даже в войну!
– Когда месторождение оказалось в частных руках, компания отказалась от более затратной разработки нижних горизонтов, – рассказывает Жумакан. – Загнали мощные погрузчики и начали брать то, что доступно, что подешевле, поближе. Стали «снимать сливки». Наши деды не трогали руду сверху, а частник вычерпал. Хотя чему удивляться, бизнес нацелен на максимальное получение прибыли здесь и сейчас. В последнее время компания даже закладку практически не вела.
– В районе ствола шахты «Капитальная» и механического цеха компания получила «добро» на отработку второго горизонта, то есть целиков, – дополняет картину опытный маркшейдер Елена Фисенко. – Если раньше работали с закладкой, то с приходом корпорации перешли на систему магазинирования: руду вынимают, закладку не делают, пустоты остаются. Считается, что выработки должны засыпаться самообрушением. Конечно, в этой части села возможно оседание.
Я поеживаюсь, беседа явно перестает быть томной. По словам горняков-ветеранов, знающих рудник как свои пять пальцев, под поселком есть пустоты размером с футбольные поля.
С передачей в конце 1990-х месторождения в частные руки белоусовцы то и дело получают тревожные звоночки: в 2005-м
в выработку ушел «уазик» с людьми, глубина воронки – около 20 метров. Дальше провалы происходили возле кафе, в районе бывшего Дома культуры, на улице Пушкина…
Общественники называют целые улицы, где дома в буквальном смысле трещат по швам: из-за огромных трещин в стенах уже рухнула многоэтажка по улице Юбилейной, 5, в аварийном состоянии находится соседний многоподъездный дом № 7 – часть жильцов пришлось экстренно переселять. В трещинах многоэтажка № 1 по этой же улице…
Несложно понять людей, которым страшно при мысли, что рудник после ликвидации будет затоплен. Как поведут себя породы при воздействии воды? Что будет с грунтовыми водами? Если задуматься – мороз по коже!
– Начнутся процессы разрушения, вымывания, окисления, – высказывает мнение горняк Алексей Глушков. – Может пойти загрязнение грунтовых вод, поселок лишится питьевой воды. А если землетрясение? Восточный Казахстан относится к зоне высокой сейсмоактивности, здесь возможны толчки силой до девяти баллов.
О будущем не подумали?
Вместе с активистами едем в район шахты «Новая», где еще шесть лет назад корпорация вовсю вела добычу. Дорога – размытый грунт. По словам жительницы Белоусовки Махаббат Родионовой, трассу время от времени подсыпают, но она постоянно опускается – это видно невооруженным глазом.
Возле проходной с названием рудника дежурит женщина-охранник. Она миролюбиво реагирует на гостей с фотокамерой – видимо, запрета на съемку ворот с вывеской ей не поступало.
Махаббат показывает на сооружения вентиляционной установки – они чуть дальше, в стороне. Когда-то мощные агрегаты обеспечивали приток воздуха бригадам под землей. Сейчас все оборудование простаивает – с 2018 года предприятие находится в стадии так называемой «сухой консервации». Нет ни разведки, ни проходки, ни добычи. Единственное – работают насосы, откачивая грунтовую воду из выработок. В декабре 2022-го у «дочки» «Казахмыса» ТОО «BM Mining» закончился срок контракта на добычу полиметаллической руды. Компания приняла решение ликвидировать Белоусовку.
– Скажу так: есть запасы, утвержденные государственной комиссией, всего 12 миллионов тонн, – комментирует ситуацию директор ТОО «BM Mining» Дамир Айткужинов. – Из них четыре миллиона тонн относятся к запасам категории «А плюс», «В плюс», «В1», то есть их можно отрабатывать. И восемь миллионов – это категория «С2», здесь требуется доразведка.
Из этих четырех миллионов тонн половина находится в целиках, которые по технологии отрабатываются в самую последнюю очередь. В связи с тем, что в 2018 году была приостановка, руководством корпорации на протяжении четырех лет прорабатывался вопрос запуска предприятия. Но, как показали расчеты, отрабатывать в настоящий момент нерентабельно. Это связано с низким содержанием и малой мощностью рудных тел.
– Поэтому корпорацией принято решение по сдаче контракта государству, – продолжает Дамир Айткужинов. – Нами в ноябре 2022 года получено официальное уведомление от Министерства индустрии и инфраструктурного развития о расторжении контракта по соглашению сторон. В связи с этим в рамках законодательства мы должны в течение восьми месяцев разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию данного месторождения.
Проект, по словам директора, уже разрабатывается. Как только он пройдет все согласования в госорганах, в том числе у экологов, в Комитете промышленной безопасности и других ведомствах, ТОО в соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании» обязано приступить к мероприятиям по ликвидации.
До приостановки годовая мощность рудника Белоусовки составляла примерно 300 тыс. тонн полиметаллической руды. Возможно, по сравнению с другими активами корпорации, например, карагандинским «Хаджиконганом» мощностью более 900 тыс. тонн в год, это мелочь. Однако для жителей горняцкого поселка запас в 12 млн тонн – это работа градообразующего предприятия еще, по крайней мере, на 40 лет.
– Перспективными являются минимум шесть миллионов тонн, это геологические запасы, – поясняет Елена Фисенко. – Если перевести в товарную категорию, это около 10 миллионов тонн руды. Без сомнения, добыча является рентабельной! Например, на шестой залежи, к которой не так сложно подойти, содержание меди невысокое – 0,57 процента. Но зато золота – 1,2 грамма на тонну, серебра – 144 грамма на тонну! Есть также богатые девятая и десятая залежи, есть рудные тела, требующие детальной доразведки, где содержание меди может быть вдвое выше. Я помню, в «нулевые» тоже раздавались предложения ликвидировать месторождение. Но когда руководство узнало, что Белоусовка за восемь месяцев помимо меди выдала еще и 180 килограммов золота, вопрос отпал сам собой. А ведь тогда шла руда с содержанием золота всего 0,29 грамма на тонну. Как можно бросать такие запасы?!
Если перевести абстрактный показатель 10 млн тонн руды в конкретную продукцию, получится 57 тыс. тонн меди, 12 тонн золота, почти 1,6 тыс. тонн серебра, не считая других металлов. Понятно, что цифры очень приблизительные, они зависят от сорта руды, категории, технологии извлечения и других тонкостей. Но во всяком случае примерную картину можно представить. Причем помимо рудного богатства есть готовая инфраструктура по добыче и обогащению. И все это корпорация намерена похоронить?
Горный инженер не скрывает возмущения: ликвидация рудника предполагает, что стволы будут засыпаны, а выработки – затоплены. Когда-нибудь обязательно придет понимание, что месторождение нужно дальше разрабатывать. Но все придется начинать заново: бить стволы, монтировать спусковые механизмы, прокладывать коммуникации…
А еще в случае затопления рудника высока вероятность техногенной катастрофы. Может пойти излив через первую штольню и, соответственно, произойдет подтопление нижней части поселка. Выработки соединены между собой по горизонтам, с шахтой – вода, загрязненная оксидами металлов, потечет в речку Глубочанку, оттуда – в Иртыш.
К сожалению, подобные прецеденты в регионе уже были. В Алтае (бывшем Зыряновске) непродуманное затопление рудного карьера спровоцировало подъем грунтовых вод и большие неприятности, вплоть до разрушения домов на городской окраине с частным сектором. В поселке Верх-Березовка Глубоковского района шахтные воды из ликвидированного полиметаллического рудника, по сути, химический раствор, стали причиной экстремального загрязнения речки Красноярки – притока Иртыша. Увы, эти примеры можно продолжать.
– Штольня – самая низкая отметка, и когда вода поднимется до первого горизонта, она выйдет на рельеф, – описывает сценарий Елена Александровна. – Плюс там отработаны целики, многие пустоты не заложены. То есть в этой части села возможны проседания грунта.
– Подумали бы о будущих поколениях! – восклицает Елена Александровна.
Отдайте рудник в хорошие руки
Смысл онлайн-петиции, запущенной белоусовцами, сводится к предложению включить историческое месторождение в число «кладовых» для передачи заинтересованным инвесторам. По данным главы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, на сегодня в этом перечне 25 объектов, летом состоится аукцион.
«Основное условие, главный посыл – что недра принадлежат народу, чтобы это было во благо населения, – отметил министр. – В первую очередь – чтобы были привлечены к работе местные жители. Затем – чтобы в обязательном порядке было социальное обеспечение местного населения. У любого предпринимателя или потенциального недропользователя есть социальная ответственность перед обществом».
Восточноказахстанцы надеются, что их рудник станет в списке 26-м. Инициатор обращения Елена Китаева приводит еще личный «женский» довод: ее муж-горняк вынужден работать вахтовым методом за пределами области, дети не видят отца по три месяца. И таких семей в поселке сотни!
– Мужчины вынуждены ездить работать вахтовым способом – кто в Магадан, кто в Карагандинскую область, кто на Иртышский рудник, – говорит мама двух малышей. – Наши горняки и инженеры на вес золота в других компаниях, а у себя в поселке не могут найти работу. Хотя раньше молодежь получала горнорудное образование специально, чтобы устроиться на своем руднике. Мы хотим, чтобы пришел инвестор, который бы восстановил добычу. Предприятие должно возобновить работу.
Белоусовка образца 1990-х, когда рудник стал казахмысовским, и поселок сегодня – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. За 24 года практически полностью оказалась развалена система водоснабжения и канализации. Водопровод, ни разу не видевший ремонта, сгнил. Жилые многоэтажки – в аварийном состоянии, дороги – убитые, медучреждение – с оборудованием из прошлого века…
Что хорошего сделала для поселка корпорация, прирастившая свои богатства за счет здешних недр? Возможно, в отчетах местного акима такие мероприятия и числятся, но белоусовцам о них ничего не известно.
Старый поселок провожает грустным пейзажем. Здесь еще действует обогатительная фабрика – вполсилы, на привозном сырье, но технологию тем не менее специалисты пока сохраняют. Надеются, что с рудника вновь пойдет родное сырье. Еще остается достаточный кадровый потенциал для работы крупного горнорудного предприятия. Еще есть богатые металлами залежи – на миллионы тонн руды. Белоусовцы верят, что в министерстве их услышат – пригласят независимых экспертов, дадут независимую оценку перспективам рудника. И включат месторождение в перечень объектов для передачи инвесторам на основе аукциона.
– Всегда в горном деле считалось, что нужно бережно отрабатывать всю руду – и бедную, и богатую, – заключает Жумакан Елюбаев. – В этом смысл ответственного отношения к природным богатствам. Нужно всегда себя спрашивать: что мы оставим будущим поколениям? Если сегодня допустить, чтобы рудник ликвидировали, затопили, восстановить добычу будет невозможно.