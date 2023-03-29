Рудные богатства стране не нужны?

В Усть-Каменогорском корпункте «Казахстанской правды» раздался звонок: «Мы составили петицию на имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева, просим сохранить Белоусовский рудник. Поддержите горняков!» Белоусовские недра – одна из богатейших кладовых полиметаллов, благодаря которым восток Казахстана и получил название Рудного Алтая. За два с лишним века это месторождение дало миллионы тонн руды, из которой произвели медь, свинец, цинк, золото, серебро,­ множество других металлов. В 70-х годах прошлого века – в пик рудной добычи – мощность Белоусов­ки достигала 800 тыс. тонн рудного концентрата в год. Что же заставило жителей поселка обратиться к Президенту? Отправляюсь к горнякам, чтобы на месте разобраться в ситуации, увидеть все своими глазами. ...К населенному пункту ведет дорога Усть-Каменогорск – Риддер. Она в жутком состоянии – ямы, гребенка. И правда в том, что этот кошмар – еще лучшая часть трассы! Каждое путешествие по ней – как приговор ходовой части автомобиля. Десятилетиями убитое в хлам полотно латают ямочным ремонтом, при этом ни в ближайших планах, ни на перспективу нет ни одного упоминания о капитальном ремонте! Такое впечатление, что маршрута в Риддер и прилегающие села для областной власти не существует. Рудник Белоусовка, разбросанный по склонам сопок, спускается в долину речки Глубочанки. По местным меркам, здешнее село считается крупным населенным пунктом. Когда-то здесь насчитывалось больше 15 тыс. человек, сегодня – около 9 тыс. Исторически сложилось так, что рудник и обогатительная фабрика находятся в эпицентре всей местной жизни. Они обеспечивают людей работой, помогают в решении коммунальных проблем, являются основой для продолжения многочисленных династий горняков и обогатителей. Во всяком случае, так было на протяжении многих десятилетий. Поколения белоусовцев выросли с убеждением: поселок за рудником как за каменной стеной.

Сегодня фамилии представителей славных трудовых динас­тий – среди тех, кто подписал петицию на имя руководства государства. Под ней уже тысячи имен, и цифра постоянно растет. Люди надеются, что в Астане их услышат, вникнут в ситуацию. Помогут сохранить предприятие, способное дать экономике еще немало ценного металла.

В поселке меня уже ждет инициативная группа – опытные специалисты, молодые горняки, общественники. С ходу открывается скандальный факт: несмот­ря на то что в Конституции уже почти год действует норма, что земля, недра и другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана, решение о судьбе исторического месторождения принималось по-тихому, можно сказать, втайне от людей. Жителей поселка, рожденного благодаря руднику, никто и не подумал поставить в известность.

– Не было никаких общественных слушаний, – говорит жительница Белоусовки Елена Китаева. – Никто не поинтересовался мнением населения. Нас просто поставили перед фактом, что компания разрабатывает проект ликвидации рудника. Сейчас мы сами пытаемся организовать слушания.

Более того, если верить руководству Глубоковского района, к которому относится Белоусовка, то и для них закрытие рудника стало неожиданным сюрпризом!

– Не были в курсе, – признается руководитель районного акимата Эльдар Тумашинов. – Узнали, потому что в соцсетях стали распространять петицию. Сразу отреагировали, начинаем заниматься. Есть вопросы глобального характера, связанные с состоянием поселка после ликвидации этой шахты. Сейчас будем отрабатывать с министерствами, Правительством. Вопрос сложный, его надо решать на уровне высоких кабинетов, компетент­ных органов. Будем говорить с министром экологии и природных ресурсов, чтобы ситуацию взяли под контроль. Наша функ­ция – довести информацию до вышестоящих структур.

Провальная тема

Улица, где собрались активис­ты, – самый центр поселка. Опытнейший горняк Жумакан Елюбаев тут же наглядно объяс­няет, что мог иметь в виду районный аким, упоминая о тяжелых последствиях. Он по очереди показывает жилые районы – на севере, западе, юге, востоке Белоусовки… Кругом под домами лежат шахт­ные выработки. Они уходят до 18-го горизонта – на глубину от 600 до 1 200 метров!

Раньше эти пустоты, оставшие­ся после проходки, закладывали бетоном, породой, чтобы не допус­тить обрушений. Причем верхние слои, так называемые целики, считались неприкосновенными. Их не трогали ради безопасности поселка ни при каких обстоятельствах, несмотря на богатейшую руду. Даже в войну!

– Когда месторождение оказалось в частных руках, компания отказалась от более затратной разработки нижних горизонтов, – рассказывает Жумакан. – Загнали мощные погрузчики и начали брать то, что доступно, что подешевле, поближе. Стали «снимать сливки». Наши деды не трогали руду сверху, а частник вычерпал. Хотя чему удивляться, бизнес нацелен на максимальное получение прибыли здесь и сейчас. В последнее время компания даже закладку практически не вела.

– В районе ствола шахты «Капитальная» и механического цеха компания получила «добро» на отработку второго горизонта, то есть целиков, – дополняет картину опытный маркшейдер Елена Фисенко. – Если раньше работали с закладкой, то с приходом корпорации перешли на систему магазинирования: руду вынимают, закладку не делают, пустоты остаются. Считается, что выработки должны засыпаться самообрушением. Конечно, в этой части села возможно оседание.

Я поеживаюсь, беседа явно перестает быть томной. По словам горняков-ветеранов, знающих рудник как свои пять пальцев, под поселком есть пустоты размером с футбольные поля.

С передачей в конце 1990-х мес­торождения в частные руки белоусовцы то и дело получают тревожные звоночки: в 2005-м

в выработку ушел «уазик» с людьми, глубина воронки – около 20 метров. Дальше провалы происходили возле кафе, в райо­не бывшего Дома культуры, на улице Пушкина…

Общественники называют целые улицы, где дома в буквальном смысле трещат по швам: из-за огромных трещин в стенах уже рухнула многоэтажка по улице Юбилейной, 5, в аварийном состоя­нии находится соседний многоподъезд­ный дом № 7 – часть жильцов пришлось экстренно переселять. В трещинах многоэтажка № 1 по этой же улице…

Несложно понять людей, которым страшно при мысли, что рудник после ликвидации будет затоплен. Как поведут себя породы при воздействии воды? Что будет с грунтовыми водами? Если задуматься – мороз по коже!

– Начнутся процессы разрушения, вымывания, окисления, – высказывает мнение горняк Алексей Глушков. – Может пойти загрязнение грунтовых вод, поселок лишится питьевой воды. А если землетрясение? Восточный Казахстан относится к зоне высокой сейсмоактивности, здесь возможны толчки силой до девяти баллов.

О будущем не подумали?

Вместе с активистами едем в район шахты «Новая», где еще шесть лет назад корпорация вовсю вела добычу. Дорога – размытый грунт. По словам жительницы Белоусовки Махаббат Родионовой, трассу время от времени подсыпают, но она постоянно опускается – это видно невооруженным глазом.

Возле проходной с названием рудника дежурит женщина-охранник. Она миролюбиво реагирует на гостей с фотокамерой – видимо, запрета на съемку ворот с вывеской ей не поступало.

Махаббат показывает на сооружения вентиляционной установки – они чуть дальше, в стороне. Когда-то мощные агрегаты обеспечивали приток воздуха бригадам под землей. Сейчас все оборудование простаивает – с 2018 года предприятие находится в стадии так называемой «сухой консервации». Нет ни разведки, ни проходки, ни добычи. Единственное – работают насосы, откачивая грунтовую воду из выработок. В декабре 2022-го у «дочки» «Казахмыса» ТОО «BM Mining» закончился срок контракта на добычу полиметаллической руды. Компания приняла решение ликвидировать Белоусовку.

– Скажу так: есть запасы, утвержденные государственной комиссией, всего 12 миллионов тонн, – комментирует ситуацию директор ТОО «BM Mining» Дамир Айткужинов. – Из них четыре миллиона тонн относятся к запасам категории «А плюс», «В плюс», «В1», то есть их можно отрабатывать. И восемь миллио­нов – это категория «С2», здесь требуется доразведка.

Из этих четырех миллионов тонн половина находится в целиках, которые по технологии отрабатываются в самую пос­леднюю очередь. В связи с тем, что в 2018 году была приостановка, руководством корпорации на протяжении четырех лет прорабатывался вопрос запуска предприятия. Но, как показали расчеты, отрабатывать в настоящий момент нерентабельно. Это связано с низким содержанием и малой мощностью рудных тел.

– Поэтому корпорацией принято решение по сдаче контракта государству, – продолжает Дамир Айткужинов. – Нами в ноябре 2022 года получено официальное уведомление от Министерства индустрии и инфраструктурного развития о расторжении контракта по соглашению сторон. В связи с этим в рамках законодательства мы должны в течение восьми месяцев разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию данного месторождения.

Проект, по словам директора, уже разрабатывается. Как только он пройдет все согласования в гос­органах, в том числе у экологов, в Комитете промышленной безопасности и других ведомствах, ТОО в соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании» обязано приступить к мероприя­тиям по ликвидации.

До приостановки годовая мощность рудника Белоусовки сос­тавляла примерно 300 тыс. тонн полиметаллической руды. Возможно, по сравнению с другими активами корпорации, например, карагандинским «Хаджиконганом» мощностью более 900 тыс. тонн в год, это мелочь. Однако для жителей горняцкого поселка запас в 12 млн тонн – это работа градообразующего предприятия еще, по крайней мере, на 40 лет.

– Перспективными являются минимум шесть миллионов тонн, это геологические запасы, – пояс­няет Елена Фисенко. – Если перевести в товарную категорию, это около 10 миллионов тонн руды. Без сомнения, добыча является рентабельной! Например, на шестой залежи, к которой не так сложно подойти, содержание меди невысокое – 0,57 процента. Но зато золота – 1,2 грамма на тонну, серебра – 144 грамма на тонну! Есть также богатые девятая и десятая залежи, есть рудные тела, требующие детальной доразведки, где содержание меди может быть вдвое выше. Я помню, в «нулевые» тоже раздавались предложения ликвидировать месторождение. Но когда руководство узнало, что Белоусовка за восемь месяцев помимо меди выдала еще и 180 килограммов золота, вопрос отпал сам собой. А ведь тогда шла руда с содержанием золота всего 0,29 грамма на тонну. Как можно бросать такие запасы?!

Если перевести абстрактный показатель 10 млн тонн руды в конкретную продукцию, получится 57 тыс. тонн меди, 12 тонн золота, почти 1,6 тыс. тонн сереб­ра, не считая других металлов. Понятно, что цифры очень приблизительные, они зависят от сорта руды, категории, технологии извлечения и других тонкостей. Но во всяком случае примерную картину можно представить. Причем помимо рудного богатства есть готовая инфраструктура по добыче и обогащению. И все это корпорация намерена похоронить?

Горный инженер не скрывает возмущения: ликвидация рудника предполагает, что стволы будут засыпаны, а выработки – затоплены. Когда-нибудь обязательно придет понимание, что месторождение нужно дальше разрабатывать. Но все придется начинать заново: бить стволы, монтировать спусковые механизмы, прокладывать коммуникации…

А еще в случае затопления рудника высока вероятность техногенной катастрофы. Может пойти излив через первую штольню и, соответственно, произойдет подтопление нижней части поселка. Выработки соединены между собой по горизонтам, с шахтой – вода, загрязненная оксидами металлов, потечет в речку Глубочанку, оттуда – в Иртыш.

К сожалению, подобные прецеденты в регионе уже были. В Алтае (бывшем Зыряновске) непродуманное затопление рудного карьера спровоцировало подъем грунтовых вод и большие неприятности, вплоть до разрушения домов на городской окраине с частным сектором. В поселке Верх-Березовка Глубоковского района шахтные воды из ликвидированного полиметаллического рудника, по сути, химический раствор, стали причиной экстремального загрязнения речки Красноярки – притока Иртыша. Увы, эти примеры можно продолжать.

– Штольня – самая низкая отметка, и когда вода поднимется до первого горизонта, она выйдет на рельеф, – описывает сценарий Елена Александровна. – Плюс там отработаны целики, многие пустоты не заложены. То есть в этой части села возможны проседания грунта.

– Подумали бы о будущих поколениях! – восклицает Елена Александровна.

Отдайте рудник в хорошие руки

Смысл онлайн-петиции, запущенной белоусовцами, сводится к предложению включить историческое месторождение в число «кладовых» для передачи заинтересованным инвесторам. По данным главы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, на сегодня в этом перечне 25 объек­тов, летом состоится аукцион.

«Основное условие, главный посыл – что недра принадлежат народу, чтобы это было во благо населения, – отметил министр. – В первую очередь – чтобы были привлечены к работе местные жители. Затем – чтобы в обязательном порядке было социальное обеспечение местного населения. У любого предпринимателя или потенциального недропользователя есть социальная ответственность перед обществом».

Восточноказахстанцы на­деются, что их рудник станет в списке 26-м. Инициатор обращения Елена Китаева приводит еще личный «женский» довод: ее муж-горняк вынужден работать вахтовым методом за пределами области, дети не видят отца по три месяца. И таких семей в поселке сотни!

– Мужчины вынуждены ездить работать вахтовым способом – кто в Магадан, кто в Карагандинскую область, кто на Иртышский рудник, – говорит мама двух малышей. – Наши горняки и инженеры на вес золота в других компаниях, а у себя в поселке не могут найти работу. Хотя раньше молодежь получала горнорудное образование специально, чтобы устроиться на своем руднике. Мы хотим, чтобы пришел инвес­тор, который бы восстановил добычу. Предприятие должно возобновить работу.

Белоусовка образца 1990-х, когда рудник стал казахмысовским, и поселок сегодня – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. За 24 года практически полностью оказалась развалена система водоснабжения и канализации. Водопровод, ни разу не видевший ремонта, сгнил. Жилые многоэтажки – в аварийном сос­тоянии, дороги – убитые, мед­учреждение – с оборудованием из прошлого века…

Что хорошего сделала для поселка корпорация, прирастившая свои богатства за счет здешних недр? Возможно, в отчетах местного акима такие мероприятия и числятся, но белоусовцам о них ничего не известно.

Старый поселок провожает грустным пейзажем. Здесь еще действует обогатительная фаб­рика – вполсилы, на привозном сырье, но технологию тем не менее специалисты пока сохраняют. Надеются, что с рудника вновь пойдет родное сырье. Еще остается достаточный кадровый потенциал для работы крупного горнорудного предприятия. Еще есть богатые металлами залежи – на миллионы тонн руды. Белоусовцы верят, что в минис­терстве их услышат – пригласят независимых экспертов, дадут независимую оценку перспективам рудника. И включат месторож­дение в перечень объектов для передачи инвесторам на основе аукциона.

– Всегда в горном деле считалось, что нужно бережно отрабатывать всю руду – и бедную, и богатую, – заключает Жумакан Елюбаев. – В этом смысл ответственного отношения к природным богатствам. Нужно всегда себя спрашивать: что мы оставим будущим поколениям? Если сегодня допустить, чтобы рудник ликвидировали, затопили, восстановить добычу будет невозможно.