Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамиды

Фото: Kazpravda.kz

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве финансовой пирамидой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным АФМ, компания привлекала деньги граждан без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Отмечается, что сумма ущерба составляет более 700 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.

"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - добавили в пресс-службе.