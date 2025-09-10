Руководители фракций Мажилиса обменялись мнениями о парламентской реформе

Мажилис,Парламент
121

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с руководителями шести фракций политических партий в Мажилисе Парламента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

Во встрече приняли участие руководитель фракции партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев, руководитель фракции НДПП «Ауыл» Серик Егизбаев, руководитель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев, руководитель фракции НПК Магеррам Магеррамов, руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов, а также руководитель Представительства Президента в Парламенте Амирбек Оспанбеков.

Ерлан Карин акцентировал внимание на ключевых инициативах Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на совместном заседании палат Парламента. В свою очередь руководители фракций проинформировали о планируемой работе по законодательному обеспечению и контролю за ходом реализации Послания.

В ходе беседы участники встречи обменялись мнениями о парламентской реформе, предложенной Президентом в Послании. Госсоветник подчеркнул, что новая политическая инициатива Главы государства направлена, в первую очередь, на дальнейшее укрепление институциональных основ политической системы. Руководители фракций выразили поддержку предложению Президента о парламентской реформе и заявили о готовности принять самое активное участие в предстоящем всестороннем общественном обсуждении.

Кроме того, Госсоветник обсудил законопроекты, разрабатываемые во исполнение поручений Главы государства, данных на IV заседании Национального курултая.

По итогам встречи Ерлан Карин поблагодарил партийные фракции за активную законодательную поддержку в реализации президентских инициатив и выразил уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии.

 

 

#мажилис #Парламент #партии #реформа

