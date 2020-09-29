Руководство облуправления ветеринарии в Таразе обвинили в неэффективном использовании госсредств

В Таразе набирает обороты скандал вокруг областного Управления ветеринарии. Его руководство обвинили в неэффективном использовании государственных средств, передает Almaty.tv.
Как заявила волонтер Ирина Келлер, только на содержание бездомных собак администрация региона ежегодно выделяет 22 миллиона тенге. Деньги, уверена активистка, расходуются нерационально и даже в пустую, а для животных ситуация в лучшую сторону никак не меняется.
Волонтер Ирина Келлер уже 10 лет занимается защитой животных. Она создала свой фонд и не понаслышке знает, во сколько обходится содержание кошек и собак. Однажды женщина посчитала, сколько областные власти выделяют средств на содержание четвероногих и была неприятно удивлена. На создание условий, которых по факту нет и не было, заверяет она, выделяются миллионы тенге.
"Я считаю, это смешным и глупым. Потому, что за полтора месяца сюда привезли 6-7 собак. И это место, которое я нанимаю, принадлежит одному из руководителей госслужбы, и я это точно знаю. Я считаю, что это отмывание бюджета государственного", - заявила руководитель фонда защиты животных Ирина Келлер.
Сейчас на попечении у Ирины более 100 животных, которых она кормит за свой счёт. Государство, сетует женщина, выделяет "баснословные" суммы на содержание 5-6 кошек и собак. Другими словами, средства, выделенные властями региона, используются неэффективно, уверяет она. К примеру, такое помещение акимат якобы арендует у частного лица за 250 тысяч тенге в месяц. За животными никто нормально не ухаживает, а стоит им заболеть, то от них тут же избавляются.
"Когда будет 70 собак, мы их берем и уничтожаем. Врач приходит и усыпляет их. А, что нам делать с собакой, которая никому не нужна. Держим животное около двух недель, если хозяин для питомца не нашелся, то мы его усыпляем. Чтобы о нашей организации узнали, мы с завтрашнего дня начнем рекламировать. Надеюсь, власть нас поддержит", - директор городской ветеринарной станции Жанат Дауренбеков.
При этом, руководитель ветеринарной станции заявил, что не знаком с владельцем арендуемого им здания. Однако сарай он арендовал до конца 2020 года. В следующем году планируется начать строительство современного питомника.