Помощник президента Казахстана по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай встретился с представителями ОБСЕ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: akorda.kz

Помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай провел переговоры с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.

На встрече также присутствовали глава офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт и директор офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Юрген Хейссель.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере совершенствования законодательства в области масс-медиа и развития средств массовой информации в Казахстане.