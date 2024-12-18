Ряд документов подписали Казахстан и Гвинея-Бисау

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало приняли совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов;

2. Меморандум о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау;

3. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.