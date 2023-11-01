Ряд документов подписан по итогам переговоров президентов Казахстана и Франции

По итогам переговоров президенты Казахстана и Франции приняли совместное заявление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Республике Казахстан;

2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики относительно создания международных (французских) школ в Республике Казахстан и преподавания французского языка в средних учебных заведениях Республики Казахстан;

3. Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам;

4. Соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО «НХ «QazBioPharm» и компанией «Boehringer Ingelheim Animal Health France» по локальному производству вакцины против ящура в Республике Казахстан;

5. Соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии;

6. Соглашение об инвестициях по реализации проекта «Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан».

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан сегодня утром. В резиденции «Акорда» состоялась торжественная церемония встречи лидера Франции Эмманюэля Макрона.