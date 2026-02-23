Казахстан завоевал одну золотую медаль на Олимпийских играх-2026 в Италии. При этом ряд спортсменов добился высоких результатов, что позволило войти в число лучших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Напомним, что единственную награду стране принес Михаил Шайдоров, ставший первым в фигурном катании. Нескольким представителям сборной Казахстана удалось попасть в топ-10 Олимпиады, а некоторые успехи стали знаменательными.

Так, лучший результат в истории независимого Казахстана показал Илья Мизерных. В прыжках на лыжах с трамплина (большой трамплин) спортсмен занял восьмое место, что стало рекордным показателем в этом виде спорта.

Конькобежка Надежда Морозова на дистанции 3 000 метров финишировала шестой. Это лучший показатель конькобежцев после 1998 года, когда Людмила Прокашева завоевала бронзовую медаль. Кроме того, Морозова стала девятой на дистанции 5 000 метров и восьмой в командной гонке преследования.

Ее сокомандница Елизавета Голубева также смогла трижды попасть в число десяти лучших. Это ей удалось на дистанциях 1 500 (7 место) и 3 000 метров (10 место). Вместе с Голубевой и Морозовой в гонке преследования стала восьмой и Арина Ильященко.

Евгений Кошкин, представлявший Казахстан в соревнованиях по конькобежному спорту, расположился на девятой строчке по итогам выступления на дистанции 500 метров.

Высокого результата добился шорт-трекист Денис Никиша. На дистанции 500 метров он занял 7 место, что стало его личным рекордом в индивидуальных соревнованиях.

Седьмой сборная РК стала и в фристайл-акробатике. Асылхан Асан, Роман Иванов и Аяна Жолдас финишировали на этой строчке в соревнованиях среди смешанных команд. К слову, у мужчин Роман Иванов финишировал 13-м, что стало новым рекордом команды.

В десятку лучших вошла Анастасия Городко. Могулистка дошла до четвертьфинала и стала восьмой в параллельном могуле. В этой же дисциплине Павел Колмаков показал девятый результат в мужских соревнованиях.

Лучший результат в истории женского фигурного катания Казахстана показала Софья Самоделкина. Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ заняла десятое место.

Напомним, что всего на Играх выступили 36 казахстанских спортсменов в десяти видах спорта. В медальном зачете РК расположилась на 19-м месте.