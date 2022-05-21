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Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента

Глава государства подписал Указ «О присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

О присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:

Абаханову Искаиру

     Джардемовичу

певцу ансамбля «Дос-Мұқасан», город Алматы

Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне

директору КГУ «Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова», Северо-Казахстанская область

Адилову Кайратбеку

     Нурушевичу

артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы

Айткожановой Райхан

профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы

Алимбекову Жунису

     Нургазовичу

артисту КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова»

Байбусинову Нуржану

     Тлеубековичу

дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы

Балагумарову Дастану

     Кайролаевичу

старшему преподавателю РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан

Бапанову Алибаю

     Калтаевичу

профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы

Бахтыгерееву Бейбиту

     Салауатовичу

директору ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр»

Бокыбаеву Нурбакыту

     Абдыгалиевичу

директору РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы

Борецкому Олегу

     Михайловичу

доценту НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы

Варисову Нуралиму

     Мамутовичу

певцу народного фольклорного ансамбля «Нава» РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы

Габбасовой Гульмире

     Надымовне

доценту РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы

Галсанову Александру

     Валерьевичу

главному дирижеру симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Восточно-Казахстанская область

Ганн Лидие

     Давыдовне

заведующему отделом РГКП «Республиканский немецкий драматический театр», город Алматы

Дараеву Махмуту

     Мариповичу

артисту РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы

Ермекбаеву Али

     Акбергеновичу

художественному руководителю камерного оркестра ГККП «Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой»

Жармухамбетовой Мадине

     Кайрбековне

хормейстеру камерного хора ГККП «Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова», город Павлодар

Исенову Тасмухану

     Жаксыгалиевичу

заведующему отделом РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы

Капалбекову Нагашибеку

главному научному сотруднику РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур», город Алматы

Каримову Негметулле

     Харрасовичу

профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан

Кобжановой Светлане

     Жумасултановне

заместителю директора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы

Койлышову Сериккулу

     Курманкуловичу

артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы

Махан Құрманбай

     Жарқынбайұлы

руководителю отдела РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан

Мукажановой Кульжазире

     Жумадильевне

заведующему отделом РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы

Муканову Аскару

     Тулеугалиевичу

артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан

Мырзахан Әлімхан

     Мырзаханұлы

руководителю КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова»

Нұрхалық Серік

     Сақбайұлы

артисту ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»

Передеро Татьяне

     Владимировне

концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова»

Сабиргалиевой Санжан

     Тулеуовне

артистке РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы

Сону Лаврентию

     Дядюновичу

режиссеру–постановщику АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы

Сраилову Бахыту

     Бекмурзаулы

директору ГККП «Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова», Туркестанская область

Сыздыкову Дуйсенхану

     Ерехановичу

руководителю отдела РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы

Сырлыбаеву Серику

     Омаровичу

профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан

Тазабекову Орынбасару

     Калыкпаевичу

директору ТОО «DOS Film Production», город Алматы

Танабаевой Саре

     Ескаировне

ветерану труда, Западно-Казахстанская область

Тастанбекову Ержану

     Отановичу

композитору, город Алматы

Текееву Сатыбалды

     Кошкимбаевичу

кинорежиссеру АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы

Темербаевой Галие

     Амеркамзаевне

артистке ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»

Туктибаеву Сеиткасыму

     Шеримовичу

директору ГККП «Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева»

Уважанову Канату

     Стальевичу

главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы

Умбеталиевой Долорес

     Александровне

руководителю балетной труппы НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», город Нур-Султан

Утебаевой Майсе

     Омарбековне

преподавателю РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова», город Алматы

Утуленовой Мапрузе

     Кадешевне

певице КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», Восточно-Казахстанская область

Хлащевой Ольге

     Дмитриевне

руководителю отдела АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы

Шаңбай Тұрдықұл

     Қасенұлы

директору РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», Восточно-Казахстанская область

Шекерову Бекбулату

     Базарбаевичу

главному редактору АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы

Шоманұлы Әбілқасым

киноактеру, город Алматы.

 

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

         

Президент Республики Казахстан            К. Токаев

 

Нур-Султан, Акорда, 21 мая 2022 года

                № 899 

 

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