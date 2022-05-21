Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента

Глава государства подписал Указ «О присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:
|
Абаханову Искаиру
Джардемовичу
|
–
|
певцу ансамбля «Дос-Мұқасан», город Алматы
|
Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне
|
–
|
директору КГУ «Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова», Северо-Казахстанская область
|
Адилову Кайратбеку
Нурушевичу
|
–
|
артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
|
Айткожановой Райхан
|
–
|
профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы
|
Алимбекову Жунису
Нургазовичу
|
–
|
артисту КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова»
|
Байбусинову Нуржану
Тлеубековичу
|
–
|
дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы
|
Балагумарову Дастану
Кайролаевичу
|
–
|
старшему преподавателю РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан
|
Бапанову Алибаю
Калтаевичу
|
–
|
профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы
|
Бахтыгерееву Бейбиту
Салауатовичу
|
–
|
директору ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр»
|
Бокыбаеву Нурбакыту
Абдыгалиевичу
|
–
|
директору РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы
|
Борецкому Олегу
Михайловичу
|
–
|
доценту НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы
|
Варисову Нуралиму
Мамутовичу
|
–
|
певцу народного фольклорного ансамбля «Нава» РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы
|
Габбасовой Гульмире
Надымовне
|
–
|
доценту РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы
|
Галсанову Александру
Валерьевичу
|
–
|
главному дирижеру симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Восточно-Казахстанская область
|
Ганн Лидие
Давыдовне
|
–
|
заведующему отделом РГКП «Республиканский немецкий драматический театр», город Алматы
|
Дараеву Махмуту
Мариповичу
|
–
|
артисту РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы
|
Ермекбаеву Али
Акбергеновичу
|
–
|
художественному руководителю камерного оркестра ГККП «Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой»
|
Жармухамбетовой Мадине
Кайрбековне
|
–
|
хормейстеру камерного хора ГККП «Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова», город Павлодар
|
Исенову Тасмухану
Жаксыгалиевичу
|
–
|
заведующему отделом РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы
|
Капалбекову Нагашибеку
|
–
|
главному научному сотруднику РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур», город Алматы
|
Каримову Негметулле
Харрасовичу
|
–
|
профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан
|
Кобжановой Светлане
Жумасултановне
|
–
|
заместителю директора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы
|
Койлышову Сериккулу
Курманкуловичу
|
–
|
артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
|
Махан Құрманбай
Жарқынбайұлы
|
–
|
руководителю отдела РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан
|
Мукажановой Кульжазире
Жумадильевне
|
–
|
заведующему отделом РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы
|
Муканову Аскару
Тулеугалиевичу
|
–
|
артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан
|
Мырзахан Әлімхан
Мырзаханұлы
|
–
|
руководителю КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова»
|
Нұрхалық Серік
Сақбайұлы
|
–
|
артисту ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»
|
Передеро Татьяне
Владимировне
|
–
|
концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова»
|
Сабиргалиевой Санжан
Тулеуовне
|
–
|
артистке РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы
|
Сону Лаврентию
Дядюновичу
|
–
|
режиссеру–постановщику АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы
|
Сраилову Бахыту
Бекмурзаулы
|
–
|
директору ГККП «Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова», Туркестанская область
|
Сыздыкову Дуйсенхану
Ерехановичу
|
–
|
руководителю отдела РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
|
Сырлыбаеву Серику
Омаровичу
|
–
|
профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан
|
Тазабекову Орынбасару
Калыкпаевичу
|
–
|
директору ТОО «DOS Film Production», город Алматы
|
Танабаевой Саре
Ескаировне
|
–
|
ветерану труда, Западно-Казахстанская область
|
Тастанбекову Ержану
Отановичу
|
–
|
композитору, город Алматы
|
Текееву Сатыбалды
Кошкимбаевичу
|
–
|
кинорежиссеру АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы
|
Темербаевой Галие
Амеркамзаевне
|
–
|
артистке ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»
|
Туктибаеву Сеиткасыму
Шеримовичу
|
–
|
директору ГККП «Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева»
|
Уважанову Канату
Стальевичу
|
–
|
главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
|
Умбеталиевой Долорес
Александровне
|
–
|
руководителю балетной труппы НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», город Нур-Султан
|
Утебаевой Майсе
Омарбековне
|
–
|
преподавателю РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова», город Алматы
|
Утуленовой Мапрузе
Кадешевне
|
–
|
певице КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», Восточно-Казахстанская область
|
Хлащевой Ольге
Дмитриевне
|
–
|
руководителю отдела АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы
|
Шаңбай Тұрдықұл
Қасенұлы
|
–
|
директору РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», Восточно-Казахстанская область
|
Шекерову Бекбулату
Базарбаевичу
|
–
|
главному редактору АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы
|
Шоманұлы Әбілқасым
|
–
|
киноактеру, город Алматы.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 21 мая 2022 года
№ 899