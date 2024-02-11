Рыбакина поднимется на четвертую строчку рейтинга WTA

Спорт
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Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Абу-Даби. В финале ей будет противостоять Дарья Касаткина, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Первая ракетка страны в полуфинале обыграла Людмилу Самсонову 6:0; 4:6; 6:2.

Наша соотечественница впервые обыграла россиянку, до этой встречи счет в их личных встречах был 0:4.

За счет этой победы Рыбакина поднимется на четвертую строчку рейтинга WTA.

В финале казахстанка встретится с Дарьей Касаткиной, которая в трех сетах взяла верх над бразильянкой Беатрис Хадад-Майя.

Личный счет между финалистками – 2:2; последний матч выиграла Рыбакина.

Казахстанка прокомментировала предстоящий поединой.

«Матч против Касаткиной будет тоже очень тяжелым. У нее совсем другая манера игры. Матч непростой, мне нужно будет хорошо работать ногами, играть агрессивно, в свой теннис. Посмотрим, как все пойдет, но, конечно, я выложусь на полную», - сказала Рыбакина.

Это второй для казахстанки финал в 2024 году. Ранее она победила на турнире в Брисбене.

В 7 из 13 матчей в этом сезоне Рыбакина выиграла минимум один сет со счетом 6:0 или 6:1.

#теннис #Елена Рыбакина #Абу-Даби

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