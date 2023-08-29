Рыбакину вернули в топ-3 мирового рейтинга после US Open - 2023

Фото: sports.kz

Представительница Казахстана Елена Рыбакина ворвалась в тройку лучших теннисисток мира после победы над украинкой Мартой Костюк (6:2, 6:1) на старте Открытого чемпионата США (US Open), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Елена Рыбакина снова третья ракетка мира, но пока в Live-рейтинге WTA! Чтобы официально подняться на третье место в рейтинге, казахстанке нужно выступить на US Open не хуже американки Джесики Пегулы, которая сейчас и является третьей ракеткой мира», — гласит сообщение источника.

Во втором круге соперницей казахстанки станет представительница Австралии Айла Томлянович, напомнил портал.