Рыбоперерабатывающие предприятия Казахстана загружены всего на 45%

В прошлом году больше половины экспорта республики в отрасли пришлось на непереработанную мороженую рыбу, передает Kazpravda.kz

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Министерством сельского хозяйства проведен анализ рыбоперерабатывающих предприятий.

«Выявлено, что их суммарная мощность составляет более 100 тыс. тонн в год, однако из-за недостаточности сырья их загруженность составляет около 45%», - сообщает комитет рыбного хозяйства.

По данным статистиков, в 2023 году Казахстан экспортировал более 25 тыс. тонн рыбной продукции, из которых 14 тыс. тонн, или 55% составила непереработанная мороженая рыба.

В этой связи в республике планируется увеличить долю переработанной рыбной продукции посредством расширения мер господдержки отечественных рыбопереработчиков.

Для предприятий, занимающихся переработкой рыбы, предусмотрены льготы в виде 70% от налога на добавленную стоимость, относимого в зачет.

Кроме того, прорабатывается норма о наделении МСХ компетенцией по разработке и утверждению правил субсидирования переработки рыбной продукции, а также вопрос субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов рыбного хозяйства.