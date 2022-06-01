Рынок труда восстанавливается

Профсоюзы должны активнее участвовать в инициативах по выходу из производственного и экономического кризиса, вызванного COVID-19.

Непростое время

Меры по стабилизации социально-трудовых отношений в пост­пандемийный период обсудили профсоюзы Центральной Азии под эгидой Международной организации труда в ходе региональной конференции для профсоюзов Центральной Азии «Инклюзивность, устойчивость и жизнестойкость – профсоюзная политика для смягчения последствий кризиса». Ключевыми темами мероприятия стали безработица, частичная занятость, развитие неформальной занятости, обеспечение и защита трудовых прав, а также меры соц­защиты населения.

Председатель Федерации проф­союзов РК Сатыбалды Даулеталин напомнил, что в июне прошлого года Международная конференция труда приняла Глобальный призыв к действиям по восстановлению после кризиса COVID-19, повлиявшего на жизнь всего человечества. В настоящее время Федерация профсоюзов РК развивает паритетное обсуждение с социальными партнерами дальнейших мер по нормализации ситуации в социально-трудовой сфере в постпандемийный период.

– Федерация продолжает процесс инициирования ратификации Казахстаном наиболее важных конвенций МОТ, направленных на дальнейшую имплементацию в национальное законодательство международных стандартов и норм. Совместно с республиканскими объединениями профсою­зов мы добились включения в Генеральное соглашение вопроса о ратификации 20 конвенций МОТ, – сообщил Сатыбалды Даулеталин и, обращаясь к участникам конференции, призвал зарубежных коллег в 2022 году активизировать двусторонние и многосторонние связи с партнерами, чтобы выработать общие позиции по выходу из социально-экономического кризиса в регионе.

Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что в период пандемии деятельность профсоюзных организаций протекала в сложнейших экономических условиях по всему миру. В Казахстане профсоюзами были приняты меры по поддержке трудящихся и их семей. Инициирован ряд обращений социальным партнерам о возмещении задолженностей по заработной плате и социальным отчислениям, доплат отдельным категориям работников системы образования, здравоохранения, а также вопросов оказания господдержки производителям отечественных товаров. Работа с социальными партнерами с целью нормализации ситуации и смягчения последствий в постпандемийный период продолжается.

– Правительство приняло прог­рамму повышения доходов населения, она появилась при непосредст­венном участии профсоюзов. Сейчас мы усиленно работаем над развитием трехстороннего сотрудничества на уровне Правительства, отраслей и регионов, – рассказал глава профсоюзного движения.

По его словам, важная задача в этой работе – повышение заработной платы. Размер минимальной зарплаты увеличился с января текущего года, но тем не менее профсоюзы стоят на той позиции, что ее надо последовательно повышать и довести до международных стандартов. В соответствии с ними минимальная зарплата должна составлять не менее 50% от средней зарплаты по стране.

– Другой вопрос – индексация оплаты труда. К сожалению, в ходе коллективных переговоров нам не удается этот вопрос решить, поэтому мы предлагаем законодательно закрепить обязательство по ежегодному индексированию зарплат. Задача непростая, но рабочая группа уже работает, в том числе и над совершенствованием методики формирования минимальной заработной платы, – проинформировал Сатыбалды Даулеталин.

Для поддержки населения

– Пандемия нанесла ощутимый удар практически по всем сферам жизни, отразилась на здоровье и трудовой деятельности людей, – отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара Жумагельдиева, представляя антикризисные меры, принятые организацией.

В пик пандемии в республике временно без работы осталось 1,2 млн человек, а в сложном финансовом положении оказалось около половины взрослого населения страны. По данным Цент­ра развития трудовых ресурсов Казахстана, наиболее пострадала сфера услуг, которая в последние годы обеспечивала работой значительное количество казахстанцев.

– Для поддержки населения во всех региональных профцентрах ФПРК были созданы горячие линии и оперативные штабы, которые ежедневно контролировали соблюдение прав работников. Ни одно обращение трудящихся не осталось без профсоюзной поддержки, включая работников, не охваченных профсоюзным членст­вом. За все это время в профсоюзные организации поступило более 14 тысяч обращений трудящихся. С начала пандемии оказана материальная помощь гражданам на 500 миллионов тенге. Общими усилиями членских организаций ФПРК была оказана помощь 724 семьям, – рассказала Гульнара Жумагельдиева.

С момента объявления в стране чрезвычайного положения федерация передала три санатория и три гостиницы для нужд борцов с коронавирусом. В профсоюзных здравницах проживали более 3 тыс. человек, включая медицинских работников, полицейских и других служащих, задействованных в борьбе с коронавирусом, а также специалистов, работающих вахтовым методом.

В настоящее время вопросы повышения зарплаты и ее свое­временной выплаты продолжают оставаться наиболее актуальными. По инициативе профсоюзов в действующем Генеральном соглашении на 2021–2023 годы закреплены такие меры, как ратификация 20 конвенций МОТ, в том числе Конвенции МОТ № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран», разработка «дорожной карты» по претворению в жизнь Концепции достойного труда.

– Нынешний год федерацией профсоюзов республики объявлен Годом социального партнерства, в рамках которого намечен обширный комплекс мероприятий, направленных на улучшение благосостояния наемных работников, взаимодействия государства, работодателей и профсоюзов по вопросам социально-трудовых отношений, – отметила Гульнара Жумагельдиева.

По ее словам, пандемия коронавируса спровоцировала не только экономический кризис, но и социальную напряженность в сфере трудовых отношений. В Казахстане наблюдается рост числа трудовых конфликтов в различных отраслях экономики, несомненно, вызванных ухудшением материального благосостояния трудящихся. В связи с этим важно своевременное и эффективное реагирование профсоюзов по случаям возникновения трудовых споров. Для поддержания стабильности в трудовых коллективах федерация инициировала применение такого инструмента, как трудовые консультации, и предложила социальным партнерам закрепить данную практику на законодательном уровне.

Разные страны – проблемы похожие

Представители профсоюзов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана также обменялись опытом работы в период пандемии и рассказали о мерах, принимаемых правительствами их стран для восстановления. Замес­титель председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Яркун Файзуллаев подчеркнул: ценности профсоюзов, цели и средства по обеспечению социальной защиты трудящихся остаются прежними. Государство поддержало население, освободив средний и малый бизнес от имущественного и земельного налогов, списав суммы по ним, расширило число получателей пособий семьям с детьми. Самозанятые граждане более 60 профессий были освобождены от уплаты подоходного налога.

Директор Бюро по деятельности трудящихся ACTRAV⁄MOT Мария Хелена Андре отметила необходимость совместного принятия эффективных мер в постпандемийный период. Профсоюзы должны инициировать шаги по выходу из кризиса, делая упор на поддержку незащищенных слоев населения, решение вопросов безработицы, сохранение рабочих мест и расширение профсоюзного членства для более эффективной защиты прав и интересов широких слоев трудящихся масс, в том числе и самозанятых, заявила она.

– Мы должны мобилизовать все свои силы на решение проблем, касающихся неустойчивых условий труда. В наши задачи входит борьба с безработицей, против ущемления прав женщин в сфере трудовых отношений, защита интересов молодежи, которая не имеет возможности обучаться, – подчеркнула Мария Хелена Андре.

– Профсоюзы должны стать носителями изменений. Не ждать, когда что-либо инициируют правительства, а потом реагировать и что-то поправлять, а самим стать инициаторами, – уверен старший специалист по работе с трудящимися Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Гоча Александрия. – Несмотря на разный уровень развития социального партнерства в регионе, профсоюзы должны оставаться носителями прогрессивных изменений в пользу интересов работников. Никто не должен остаться за бортом, и у профсоюзов есть много инструментов для решения проблемных вопросов путем многостороннего диалога. В этом и суть Глобального призыва к действиям, ориентированного на человека.

По словам спикера, сокращение занятости стало серьезной проб­лемой в результате пандемии. В самый критический момент рынок труда сократился на 144 млн рабочих мест по всему миру. Восстановление началось, но оно еще не стабильно, потому что многие граждане нанимаются на частичную или неполную занятость и часто в неформальном секторе. Дефицит рабочих мест составляет около 100 млн.

Разные страны – разные пос­ледст­вия – разные темпы восстановления, отметил Гоча Александрия. В среднем в Цент­рально-Азиатском регионе трудовые доходы снизились на 8,2%, а в некоторых странах – и до 12%. Женщины и молодежь больше всего столкнулись с безработицей и потерей доходов. Целое поколение пострадало от сбоев в системе образования, профессиональной подготовки кадров и трудоустройства. Пострадали работники туристической отрас­ли, розничной торговли, обрабатывающей промышленности. Как подчеркнул спикер, правительствам и профсоюзам надо обращать внимание на эти данные, чтобы восстановление не происходило стихийно и без плана.