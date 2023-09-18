С «Адмиралом» справились

Флагман казахстанского хоккея не очень-то радовал болельщиков с начала нового сезона КХЛ – клуб потерпел пять поражений подряд. Да, в трех поединках он завершал встречи за пределами основного времени, что все же поз­волило ему набрать три очка в турнирной таблице. Но это – слабое утешение.

И вот, наконец-то, «Барысу» удалось набрать три очка в одной игре благодаря очень нелегкой победе на домашней арене над «Адмиралом» из Владивостока. Кстати, командой с Дальнего Востока сейчас руководит экс-главный тренер карагандинской «Сарыарки», с которой он дважды выигрывал чемпионат Высшей хоккейной лиги России, латвийский специалист Леонид Тамбиев.

Первыми на льду Астаны заброшенной шайбой отметились «барсы», у которых счет на 6-й минуте открыл американский нападающий Джозеф Лабейт. Россиянам же удалось восстановить равновесие на 17-й минуте благодаря голу защитника Максима Чудинова.

Во втором периоде вначале повели гости, у которых на острие атаки оказался Павел Шэн, забросивший шайбу на 25-й минуте. Но дальневосточникам долго радоваться не пришлось, так как уже через две минуты счет сравнял еще один наш американский легио­нер Джереми Бракко.

В начале третьего периода канадский нападающий россиян Джованни Фьоре во второй раз вывел гостей вперед, и над казахстанцами нависла угроза очередного поражения. Но... за дело взялся капитан «Барыса» и игрок сборной Казахстана Роман Старченко, который на 43-й минуте восстановил равновесие, а на 54-й принес нам первую победу в сезоне с итоговым счетом 4:3.

– Эмоциональный матч. Много болельщиков! Хочу в первую очередь поблагодарить их за ту энергию, которую они нам передали. Ребята молодцы тоже. Нам нужна была первая победа, особенно дома. Хорошие были матчи и до этого, но мы не смогли довести их до победы. Сегодня же все сложилось. Понятно, были разные моменты, в том числе и брак, но это мы разберем. Думаю, ребята приобретут уверенность и станут играть лучше. Готовимся к следующему матчу, – сказал после игры главный тренер астанинцев, белорусский специалист Андрей Скабелка.

Отметим, что сегодня «Барыс» дома сыграет против ниж­некамского «Нефтехимика».