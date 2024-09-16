С двумя золотыми медалями завершил Казахстан Гран-при по дзюдо в Хорватии

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Команда Казахстана по дзюдо завершила свое выступление на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В заключительный день до утешительного раунда дошла Акерке Рамазанова (свыше 78 килограммов). Спортсменка уступила Марии Холварт из Австрии, что не позволило ей побороться за третье место.

Таким образом, в активе команды Казахстана три медали. Первыми стали Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг). Галия Тынбаева (до 48 кг) финишировала на втором месте.