Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 26 по 27 июля в столице пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции как от местных производителей, так и от фермерских хозяйств различных регионов Казахстана.

Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00 в торговом центре «KERYEN JOLY» по адресу: шоссе Алаш, 35.

Дополнительно в те же даты, 26-27 июля, ярмарки выходного дня будут функционировать и на уже известных горожанам площадках:

• на территории ТРЦ «Коктал» (пр. Нургиса Тлендиева, 12а);

• по адресу ул. Бейбарыс Султан 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»).

Все ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 19:00.