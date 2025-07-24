Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам
С 26 по 27 июля в столице пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции как от местных производителей, так и от фермерских хозяйств различных регионов Казахстана.
Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00 в торговом центре «KERYEN JOLY» по адресу: шоссе Алаш, 35.
Дополнительно в те же даты, 26-27 июля, ярмарки выходного дня будут функционировать и на уже известных горожанам площадках:
• на территории ТРЦ «Коктал» (пр. Нургиса Тлендиева, 12а);
• по адресу ул. Бейбарыс Султан 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»).
Все ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 19:00.