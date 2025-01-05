Какое место в мировом рейтинге занимают казахстанские дзюдоисты
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Первым крупным международным соревнованием по дзюдо в новом сезоне станет этап серии Grand Slam в Париже (Франция), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Соревнования пройдут 1-2 февраля.
«Данный старт станет знаковым. Дзюдоисты будут соревноваться по новым правилам, которые были официально введены в середине декабря прошлого года. Казахстан подошел к очередному сезону на 12-м месте в мировом рейтинге. В активе нашей сборной 87 541 очко», – говорится в сообщении.
Лидирует Япония – 219 217. Второе место у Франции – 184 924. Сборная атлетов, выступающих под нейтральным флагом, удерживает третью строчку – 114 452.