Какое место в мировом рейтинге занимают казахстанские дзюдоисты

Соревнования пройдут 1-2 февраля.

«Данный старт станет знаковым. Дзюдоисты будут соревноваться по новым правилам, которые были официально введены в середине декабря прошлого года. Казахстан подошел к очередному сезону на 12-м месте в мировом рейтинге. В активе нашей сборной 87 541 очко», – говорится в сообщении.