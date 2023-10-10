С мнением Нацбанка о причинах снижения инфляции не согласился Смаилов

Экономика
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов опроверг доводы Нацбанка о причинах снижения инфляции в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: primeminister.kz

Заместитель председателя НБ РК Берик Шолпанкулов, выступая с докладом на заседании правительства, сообщил о снижении годовой инфляции в стране.

"Годовая инфляция снижается седьмой месяц подряд. Текущий уровень составляет 11,8%. Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонент демонстрировали замедление. Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы ее роста все еще значительно превышают среднеисторические значения", – обозначил Шолпанкулов.

Однако Смаилов, перебив его выступление, высказал свое несогласие с доводами Нацбанка.

"Берик Шолпанкулович, Вы связываете замедление инфляции только с высокой базой прошлого года. Это неправильно. Замедление инфляции стало возможным благодаря противоинфляционным комплексным мерам, которые принимает правительство", – поправил его премьер.

#казахстан #инфляция #Смаилов #Правительство #Нацбанк #спор

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