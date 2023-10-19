С огнем в неравном бою…

В преддверии Дня спасателя сот­рудники столичного гарнизона соб­рались в сквере «Құтқарушылар саябағы». Память погибших коллег почтили возложением цветов к памятнику герою-спасателю. Участие в мероприятии принял министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. В своем выступ­лении он отметил, что каждый день пожарные и спасатели находятся в эпицентре чрезвычайных ситуаций, борются с огнем и различными бедствиями. К сожалению, есть те, кто не возвращается с вызовов.

– Они настоящие герои нашего времени. Их работа требует мужест­ва, честности и жертвенности. Памятник в этом парке напоминает нам о том, что героизм и самоотверженность несравненно ценнее, чем материальные богатства, – сказал глава министерства.

Вспомнили в этот день шестерых сотрудников столичного гарнизона: Аскара Забикулина, Александра Величкина, Геннадия Винокурова, Валерия Зайцева, Саята Абеева, Руслана Какишева.

В 1996-м во время тушения пожара в подвальном помещении многоэтажного дома в совхозе имени Мичурина погибли Александр Величкин и Геннадий Винокуров. В феврале 2010 года при ликвидации возгорания здания бывшего бомбоубежища страна потеряла сразу троих героев: Валерия Зайцева, Саята Абеева и Руслана Какишева. В борьбе со стихией они до конца были верны своему долгу.

Помнят коллеги и подвиг Аскара Забикулина. В ноябре 2022 года, когда произошел пожар в одной из столичных высоток, пожарный, не задумываясь, вошел в полыхающую квартиру. Ему удалось вынести из огня троих жильцов, но сам он погиб от полученных ожогов. У него остались жена и двое детей.

17 октября 2023 года именем героя назвали улицу в столичном микрорайоне «Уркер». В церемонии открытия приняли участие супруга и дети пожарного, родственники, ветераны органов гражданской защиты, руководство и личный состав ДЧС города Астаны. Близкие Аскара Забикулина, сотрудники и ветераны ДЧС посадили деревья, сообщили в ДЧС столицы, про­анонсировав и открытие памятника Аскару Забикулину в специализированной пожарной части № 6.

Также в сквере «Құтқарушылар саябағы» приняли присягу 42 молодых сотрудника органов граж­данской защиты. Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов поздравил их и пожелал успешной службы.

– За время деятельности нашего министерства проделана большая работа. Мы провели оснащение техникой и вооружением, построи­ли новые пожарные части, аварийные и водно-спасательные службы. В прошлом году закупили почти 300 единиц техники, – отметил министр.

Ведомство активно привлекает в свои ряды молодежь.

– Для этого служба в органах граж­данской защиты должна быть привлекательной. В прошлом году была повышена заработная плата сотрудникам – от 10 до 77%. Также мы рассматриваем вопросы обеспечения нашего личного состава жильем, питанием, решаем другие социальные вопросы, – сказал Сырым Шарипханов.

Свое напутствие новобранцам дал заместитель председателя Центрального совета ветеранов органов по чрезвычайным ситуа­циям Даурен Данаев:

– Присяга Родине – это ответственный шаг в жизни. Именно с сегодняшнего дня вы почувствуе­те, каково быть спасателем и пожарным. Хочется, чтобы вы были в строю долгие годы, с честью выполняли свой служебный долг, стали профессиональными спасателями, которым можно доверить жизнь человека!

Обращаясь к молодым сотрудникам, первый заместитель председателя Центрального совета РОО «Организация ветеранов» Омирзак Озганбаев привел слова известного деятеля Алаш-Орды Халела Досмухамедова:

– Он сказал: «Не забывайте тех, кто трудился во благо страны, они и есть настоящие патриоты». Я смот­рю на вас, молодых, и каждый из вас – боец! Вы первыми приходите на помощь людям, которые оказались в беде. Рискуете жизнью, но выполняете свою задачу. Это благородная и важная работа. Успешной вам службы!