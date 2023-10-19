С огнем в неравном бою… Общество 19 октября 2023 г. 1:52 124 Асет Сыздыков За годы независимости при выполнении служебного долга погибли 69 сотрудников органов гражданской защиты. фото Игоря Бургандинова В преддверии Дня спасателя сотрудники столичного гарнизона собрались в сквере «Құтқарушылар саябағы». Память погибших коллег почтили возложением цветов к памятнику герою-спасателю. Участие в мероприятии принял министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. В своем выступлении он отметил, что каждый день пожарные и спасатели находятся в эпицентре чрезвычайных ситуаций, борются с огнем и различными бедствиями. К сожалению, есть те, кто не возвращается с вызовов. – Они настоящие герои нашего времени. Их работа требует мужества, честности и жертвенности. Памятник в этом парке напоминает нам о том, что героизм и самоотверженность несравненно ценнее, чем материальные богатства, – сказал глава министерства. Вспомнили в этот день шестерых сотрудников столичного гарнизона: Аскара Забикулина, Александра Величкина, Геннадия Винокурова, Валерия Зайцева, Саята Абеева, Руслана Какишева. В 1996-м во время тушения пожара в подвальном помещении многоэтажного дома в совхозе имени Мичурина погибли Александр Величкин и Геннадий Винокуров. В феврале 2010 года при ликвидации возгорания здания бывшего бомбоубежища страна потеряла сразу троих героев: Валерия Зайцева, Саята Абеева и Руслана Какишева. В борьбе со стихией они до конца были верны своему долгу. Помнят коллеги и подвиг Аскара Забикулина. В ноябре 2022 года, когда произошел пожар в одной из столичных высоток, пожарный, не задумываясь, вошел в полыхающую квартиру. Ему удалось вынести из огня троих жильцов, но сам он погиб от полученных ожогов. У него остались жена и двое детей. 17 октября 2023 года именем героя назвали улицу в столичном микрорайоне «Уркер». В церемонии открытия приняли участие супруга и дети пожарного, родственники, ветераны органов гражданской защиты, руководство и личный состав ДЧС города Астаны. Близкие Аскара Забикулина, сотрудники и ветераны ДЧС посадили деревья, сообщили в ДЧС столицы, проанонсировав и открытие памятника Аскару Забикулину в специализированной пожарной части № 6. Также в сквере «Құтқарушылар саябағы» приняли присягу 42 молодых сотрудника органов гражданской защиты. Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов поздравил их и пожелал успешной службы. – За время деятельности нашего министерства проделана большая работа. Мы провели оснащение техникой и вооружением, построили новые пожарные части, аварийные и водно-спасательные службы. В прошлом году закупили почти 300 единиц техники, – отметил министр. Ведомство активно привлекает в свои ряды молодежь. – Для этого служба в органах гражданской защиты должна быть привлекательной. В прошлом году была повышена заработная плата сотрудникам – от 10 до 77%. Также мы рассматриваем вопросы обеспечения нашего личного состава жильем, питанием, решаем другие социальные вопросы, – сказал Сырым Шарипханов. Свое напутствие новобранцам дал заместитель председателя Центрального совета ветеранов органов по чрезвычайным ситуациям Даурен Данаев: – Присяга Родине – это ответственный шаг в жизни. Именно с сегодняшнего дня вы почувствуете, каково быть спасателем и пожарным. Хочется, чтобы вы были в строю долгие годы, с честью выполняли свой служебный долг, стали профессиональными спасателями, которым можно доверить жизнь человека! Обращаясь к молодым сотрудникам, первый заместитель председателя Центрального совета РОО «Организация ветеранов» Омирзак Озганбаев привел слова известного деятеля Алаш-Орды Халела Досмухамедова: – Он сказал: «Не забывайте тех, кто трудился во благо страны, они и есть настоящие патриоты». Я смотрю на вас, молодых, и каждый из вас – боец! Вы первыми приходите на помощь людям, которые оказались в беде. Рискуете жизнью, но выполняете свою задачу. Это благородная и важная работа. Успешной вам службы! #Астана #ДЧС #память #пожарные #День спасателя