Думаю, не ошибусь, если скажу, что проведения Национального курултая в Кызылорде его участники ждали с определенным волнением. Особенно после заседания рабочей группы по Парламентской реформе, когда Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: изменения Основного закона коснутся не только Парламента – по сути, речь идет о принятии новой Конституции страны.

Ожидания оправдались, но, помимо различных аспектов конституционной реформы, Касым-Жомарт Кемелевич поднял гораздо более широкий круг тем, обозначив ясную позицию государства по многим экономическим, социальным, правовым и даже нравственно-этическим вопросам.

По масштабам и злободневности выступление на заседании курултая оказалось сопоставимо с Посланием, но в несколько иной тональности – не столько директивной, сколько диалоговой, я бы даже сказал, размышляющей. Так, наряду с задачей по цифровизации, Президент довольно неожиданно для многих подчеркнул, что «сами по себе технологии не способны устранить управленческий хаос. Если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей».

Говорю «неожиданно», потому что нередко приходится сталкиваться с мнением, будто ИИ заменит всех и вся. Но Касым-Жомарт Кемелевич и ранее, например в ходе форума Digital Bridge 2025 2 октября 2025 года, подчеркивал: ИИ несет как возможности, так и угрозы, и вопрос не только в его применении, но и в постановке задач.

Поэтому Президент требует: «Стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления»; одновременно «следует сфокусироваться на создании прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего».

С этим связан и другой пример, когда Касым-Жомарт Токаев ставит праг­матичный подход выше новомодных тенденций, – это обеспечение энергетической независимости с опорой на естественные преимущества Казахстана: «Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать… Между прочим, Президент Трамп прав, когда он сказал: «Мне нравится уголь, мне не нравится ветер». Тут есть рациональное зерно. Развитию угольной генерации нужно придать статус национального проекта».

Таким образом, Касым-Жомарт Кемелевич воспринимает цифровизацию не как идеологему, а как организацию рабочего процесса с его практическим обеспечением.

Тем не менее, анализируя экономическую ситуацию, Глава государства не избегает и жестких формулировок. Весьма показательно, что делает это он с позиции рыночного мышления. Наиболее выпукло такой подход продемонстрировал его Указ «О мерах по либерализации экономики» в мае 2024 года.

На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев продолжил рыночную линию, касаясь транспорт­но-логистической и энергетической отраслей: «Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании… Если Правительство не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам»; «Страна, производящая сырую нефть в объеме 100 миллионов тонн, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимаю­щимися нефтедобычей. Это разве не абсурд?! …Похоже, придется принимать кадровые решения».

Даже отмечая незаконные и необос­нованные расходы в сфере государственного финансирования образования, в отличие от чиновников, привыкших валить все грехи на частный сектор, Президент указывает причину в виде несовершенства методики подушевого финансирования и поручает срочно реформировать механизм, при этом «учесть положительную роль бизнеса в развитии системы среднего образования». Такая понятийная поддержка дорогого стоит и показывает

Касым-Жомарта Кемелевича не только как государственника, но и как убежденного сторонника открытой экономики.

С аналогичных позиций Глава государства расценил и огромные хищения в Фонде обязательного медстрахования, по которым правоохранительным органам поручено выявить бенефициаров коррупционных схем. «То, что произошло в фонде, – это результат отсутствия профессионализма руководителей социальной сферы… Запрос на добропорядочность чиновников – по-прежнему актуальная задача,» – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Думаю, эта оценка остудит появившие­ся местами призывы ликвидировать частную медицину «как класс». Участники многомиллиардных нарушений должны ответить за содеянное. Кучка коррупционеров не должна ставить под сомнение ту роль, которую сегодня играет множество частных и честных клиник в системе здравоохранения.

Напомним также, что на проблемы в работе ФОСМС Президент обращал внимание еще в Послании 1 сентября 2023 года и на заседании Правительства 7 февраля 2024-го, когда подверг критике неэффективную работу системы обязательного медицинского страхования и констатировал «отсутствие страховой модели как таковой». В этой связи 13 и 27 марта 2024 года фракция «Ақ жол» именно по инициативе частных клиник направила депутатские запросы с конкретными предложениями по внедрению прозрачности и рыночных принципов в работу фонда. Однако в итоге Минздрав отказался пересматривать сложившиеся подходы.

Еще одним ярким проявлением внимания Касым-Жомарта Кемелевича к частному предпринимательству послужило замечание на заседании курултая касательно перехода экономики и бизнеса в режим новых налоговых правил. «Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный «фискальный транзит». Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы. В конце концов Налоговый кодекс – это не священное писание».

Наверное, не нужно объяснять, какое значение налоговой реформе уделяет Демпартия «Ақ жол» в своей работе в Парламенте. Даже после принятия нового кодекса мы продолжаем направлять обращения и запросы Правительству. После интервью Главы государства газете «Turkistan», где в отношении налоговой реформы он подчеркнул, что «дискуссии по данному вопросу вполне оправданы», а то, «как Кабмин справился с задачей, мы увидим уже в этом году», депутаты фракции «Ақ жол» продолжают отслеживать внед­рение новой налоговой политики. По мере проявления перекосов будем инициировать их пересмотр.

Уверены, поручение Касым-Жомарта Кемелевича обеспечить ровный фис­кальный транзит позволит вздохнуть с облегчением тысячам и тысячам предпринимателей. Это крайне важный и нужный сигнал, свидетельствующий, что Президент на их стороне, на стороне тех, кто ничего не просит у государства, а строит свое дело, дает работу другим и платит налоги государству.

Со своей стороны, фракция «Ақ жол» продолжит вносить предложения, чтобы избавить кодекс от избыточного фискального и административного давления.

Наконец, собственно о реформе Конституции.

Обращаясь именно к этой теме, Касым-Жомарт Кемелевич высказался по поводу наименования одномандатного парламента, предложив название «Курултай». Интересно, что на заседаниях рабочей группы под председательством Госсоветника Ерлана Карина Демпартия «Ақ жол» отстаивала такое название как прямое свидетельство исторической преемственности государственности современного Казахстана – от Казахского ханства и Алтын Орды, где важнейшие решения, включая избрание глав (ханов) и назначение военачальников принимались на курултаях представителями всего народа. Считаем важной такую параллель и с точки зрения исторических корней государственности казахов, и с точки зрения уважения к национальной самобытности, так называемой степной демократии.

Предложенное количество депутатов (145) также логичное. Наше предложение исходило из объединения чис­ленности депутатов обеих палат (148), президентский вариант предполагает небольшое сокращение с сохранением достаточно широкого представительства палитры общественных интересов. То же самое можно сказать о вице-спикерах и комитетах.

Как безусловное усиление полномочий Парламента нужно расценивать предлагаемый формат назначения членов ряда ключевых госорганов исключительно с согласия депутатов.

Избрание самих депутатов Касым-Жомарт Кемелевич полагает необходимым возложить полностью на итоги конкурентных выборов, отказавшись от президентской квоты, включая квоту Ассамблеи народа Казахстана. При этом он настаивает на сохранении квоты для граждан с особыми потребностями, женщин и молодежи, поясняя такую необходимость принципом социальной справедливости.

В этом ключе снова проявляется приверженность Касым-Жомарта Токаева требованиям честной конкуренции и инклюзивности. В сфере экономики он очень доходчиво это показал в новогоднем интервью газете «Turkistan»: «Повышение тарифов – это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, но помощь получает тот, кому она действительно нужна».

В речи на заседании Национального курултая мы видим тот же подход в политике. Недаром говорится, что экономика и политика – две стороны одной медали.

Вообще, рассматривая деятельность Главы государства в развитии, можно заметить его приверженность базовым принципам, наподобие отмеченных выше, а также поступательное развертывание ранее начатых перемен по мере их созревания. Не случайно и в нынешней речи он подчеркнул ключевую цель своих реформ – создать устойчивую политическую систему на основе концепции «Сильный Президент – влия­тельный Парламент – подотчетное Правительство».

Вместе с тем Президент не просто пов­торяет классическую схему разделения ветвей власти, а усиливает обратную связь государства с источником власти – народом – через создание нового представительного органа – Халық кеңесі, в образовании которого призваны участвовать и этнокультурные объединения, и маслихаты, и НПО.

Думается, эта инициатива «выросла» из успешного опыта региональных общественных советов, которые действительно стали полноправным участником государственного управления на местах. Кроме того, через Халық кеңесі решается вопрос вовлечения в процесс взаимодействия общества и власти тех самых институтов – национально-культурных центров и местного госуправления, которые ранее представлял Сенат.

Это решение, с одной стороны, усложняет систему госуправления (поскольку предлагается закрепить в Конституции статус Халық кеңесі как высшего консультативного органа, но с правом законодательной инициативы), но, с другой, – разгружает будущий Парламент от других задач, кроме профессио­нального принятия законов.

Как заранее и отметил Касым-Жомарт Кемелевич, его новации оказались шире чисто Парламентской реформы. Одной из знаковых инициатив стала норма о проведении в течение двух месяцев внеочередных выборов Главы государства в случае отставки предыдущего. В принципе он подтвердил свою приверженность легитимности власти через выборы на собственном примере в 2019 году. Поэтому это выдвигаемое им требование будущим руководителям Казахстана обоснованно и с правовой, и с моральной точек зрения.

Другим, не менее резонансным стало предложение об учреждении и закреп­лении в Конституции института вице-президента республики, в обязанности которого, наряду с представительством Казахстана на международных переговорах, будет представительство интересов Президента в Парламенте.

Однако полагаю, что с учетом усиления полномочий однопалатного Парламента функционал вице-президента также окажется несколько шире, о чем обмолвился и сам Глава государства: «Учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством».

Возможно, это решение как инструмент стабилизации вытекло из принятого в 2022 году однократного семилетнего срока президентства, что предполагало некую неопределенность в более длительном периоде. Во всяком случае, о взаимосвязи конституционной реформы 2022 года с нынешней говорит и сам Президент. Так или иначе, введение должности вице-президента может способствовать преемственности государственной политики.

Также считаю принципиальной инициативу Касым-Жомарта Кемелевича четко прописать в преамбуле Конституции в качестве незыблемых категорий наши национальные ценности, глубокие корни цивилизации и преемственности государственности на казахской земле с великими государствами Великой степи; закрепить положения о построении Справедливого Казахстана и правового государства, принципы защиты окружающей среды и светского характера нашей страны.

Полагаю, все эти инициативы будут поддержаны обществом и избирателями. Со своей стороны Демократическая партия «Ақ жол» примет самое активное участие в их разъяснении и популяризации.

Конечно, такая глубокая реформа не заканчивается одной Конституцией, она потребует соответствующих изменений в других законах и подзаконных актах. И прежде всего – в перенастройке баланса между Парламентом и Правительством, усилении контрольных функций депутатов и т. д. Эти вопросы регулируются конституционными законами «О Парламенте и статусе депутатов», «О Правительстве», «О выборах», Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении» и других и могут быть рассмотрены в ходе приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции.

У фракции «Ақ жол» имеются наработки по этим темам тоже. Их мы планируем вносить в рамках дальнейших дискуссий в реализацию принципа Касым-Жомарта Токаева «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Впереди много работы. Успехов нам и нашей стране на этом пути перемен.