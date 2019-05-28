С прицелом на экспорт

Таким образом, преимущественно аграрный регион сделал еще один шаг в сторону наращивания объемов переработки сельхозпродукции. Место дис­локации нового предприятия весьма привлекательно с точки зрения логистики. Рядом проходят крупные автострады и железная дорога.

Как сообщила генеральный директор компании KAZMEAL Дина Утебаева, район для строительства очень долго выбирался совместно с китайскими партнерами. Проектом, обошедшимся в 4 млрд тенге, учтено наличие сырьевой базы и элеваторов, поскольку собственными мощнос­тями для хранения зерна завод не располагает.

Это суперсовременный объект, по своей производственной мощности находящийся сегодня вне конкуренции среди родственных предприятий страны. В год здесь планируют производить 360 тыс. тонн комбикормов.

Технологический процесс максимально автоматизирован. Более того, здесь используется роботизированная система погрузки мешков на паллеты. Внедрен и действует международный стандарт качества ISO 22000 в области безопасности пищевой промышленности.

Качество сырья и комбикорма проверяют в собственной лаборатории, здесь же, на заводе. По утверждению руководства компании, на сегодня это одна из лучших экспертных баз в регионе. Рецептуру готового кормового продукта определяет сам заказчик, поэтому контроль на всех этапах производства строжайший. Пробные партии комбикормов были отправлены в Китай, который выступает основным деловым партнером предприятия. Отзывы – одобрительные.

Здесь следует сказать, что опыт сотрудничества с китайскими партнерами у североказахстанцев есть. Достаточно напомнить, что в Тайыншинском районе успешно работает завод по переработке мас­личных культур, обошедшийся более чем в 6 млрд тенге. Вся выпускаемая продукция – рапсовое, льняное, подсолнечное масло – поставляется на рынок Китая.

Выступая на открытии комбикормового завода, аким области Кумар Аксакалов отметил важность нового объекта для экономики региона.

– До сегодняшнего дня в Северном Казахстане переработка зерна составляла около 600 тысяч тонн, – сообщил он. – За счет нового предприятия ее годовой объем станет больше. Кроме того, сейчас наращиваются мощности по переработке зерна на заводе «Биохим», где запуск второй линии позволит увеличить переработку еще на 300 тысяч тонн, то есть практически в 2 раза.

Североказахстанские аграрии связывают с новым комбикормовым производством планы по увеличению посевных площадей и возможностью продавать больше зерна на внутреннем рынке.

– Ежегодно область собирает до 5,5 миллиона тонн зерна. Есть и пшеница 4–5 классов, а также продукты переработки масличных культур – шрот и жмых. Из них-то и начнут на заводе получать качественный комбикорм. Перспектива развития данного предприятия, где на сегодня создано 76 постоянных рабочих мест, высокая. В планах – расширение производства, – подчерк­нул Кумар Аксакалов.