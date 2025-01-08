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Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период. Он доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%.

По результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге; конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге; начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе; ликвидировано 42 финансовые пирамиды.

Также заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы; закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан; изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы; закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино; предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге; пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

Жанат Элиманов проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров: пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы; заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.