С учетом потенциала в реальном секторе

Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в эксклюзивном интервью рассказал об исполнении поручений Президента.
Мультипликативный эффект
– Нурымбет Аманович, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» поставил задачу повышения благополучия и благосостояния граждан. Как она решается на востоке страны?
– За последние годы в республике осуществлено немало реформ. Благодаря работающим инструментам «слышащего государства» мы находимся на постоянной связи с людьми, получаем информацию о нуждах и проблемах. И видим, что изменения, которые происходят в стране, получают позитивную оценку в обществе. Знаковым событием для региона стало восстановление районов Тарбагатайского, Улкен Нарын, Самарского и Маркакольского. Люди восприняли это как восстановление исторической справедливости.
Недавно Президент озвучил решения о строительстве аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане. Это также долгожданная новость для жителей приграничных отдаленных районов.
Такие конкретные решения, как говорят экономисты, – прикладные, дают мультипликативный эффект: идет развитие инфраструктуры, становятся доступнее качественное образование, медицина и так далее. То есть улучшается качество жизни местного населения.
Не секрет, что именно эти районы Восточного Казахстана имеют огромный туристический потенциал. А туризм – это мощный ресурс для диверсификации экономики области, мы это прекрасно понимаем. Открытие аэропортов, строительство автодорог, развитие придорожного сервиса – это, безусловно, и новые рабочие места. У нас в регионе действует льготная программа для малого и среднего бизнеса «Ақ-Ниет». Уже в этом году мы в приоритетном порядке профинансируем проекты по развитию туризма и придорожного сервиса в приграничных районах Улкен Нарын, Маркаколь, Курчумском, Катон-Карагайском.
– Насколько быстро растет поток туристов?
– Если обратиться к цифрам, то в текущем году только за первое полугодие объем услуг, оказанных туристическими компаниями, увеличился на 50%. В денежном выражении это 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Турпоток вырос на 20% и достиг 185 тысяч человек. Восемь тысяч гостей – граждане дальнего и ближнего зарубежья. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го область приняла чуть больше 152 тысяч туристов.
– Туризм – достаточно новое направление для региона, исторически основой местной экономики были горное дело и металлургия...
– Да, это так. И сегодня 40% экономики области приходится на промышленность. На сферу торговли – всего 14%, хотя именно она дает максимальную занятость и доходы. В Алматы, являющемся системным донором республиканского бюджета, ситуация обратная: 40% экономики формирует торговля, 7% – промышленность. Глава государства поставил задачу вдвое нарастить объем экономики к 2029 году, и механизмы, которые мы подобрали для ее решения, учитывают специфику области. Во всех городах и районах акиматы провели анализ, выявили резервы. Определили с учетом имеющегося потенциала точки роста в реальном секторе, туризме и других отраслях. Предложили прорывные проекты.
– Можете назвать источники инвестиций?
– Сформирован пул из 40 проектов реального сектора экономики общей стоимостью в 916,6 миллиарда тенге. Самые масштабные – в горно-металлургическом комплексе. Основными направлениями в индустриальном секторе остаются импортозамещение и создание экспортоориентированных производств. Предприятия расширяют номенклатуру, проводят техническую модернизацию. До конца года будут введены в эксплуатацию десять инвестиционных проектов, в том числе модернизированные мощности золотоперерабатывающего предприятия BaurGold, оптово-распределительный центр «Алтай», торгово-развлекательный центр Maxi Mall. Серьезный проект стоимостью в 1 миллиард тенге осуществляется на Ульбинском металлургическом заводе. Там на бериллиевом производстве обновляют оборудование с числовым программным управлением. В этом году на проектную мощность выходит производство тепловыделяющих сборок для атомных станций «Ульба-ТВС», это 434 сборки, или 200 тонн в урановом эквиваленте.
Транзит и подготовка кадров
– Какой вклад в экономику региона дает аграрный сектор?
– Показатель валового объема производства продукции сельского хозяйства за восемь месяцев года составил 105,6%. Это хороший рост, и мы на этом не останавливаемся. Есть высокорентабельные проекты в производстве и переработке, мы планируем расширять географию экспорта. Важная роль отведена оптово-распределительному центру «Алтай». Он станет транспортно-логистическим хабом Восточного Казахстана.
– Многих в хорошем смысле зацепили слова Президента в его Послании о землепользователях, живущих за тысячи километров и равнодушных к судьбе сел. Это касается и востока страны. Как решается проблема?
– Слова Главы государства действительно получили широкий отклик. Люди поднимали эту тему и были услышаны. Проблема получила резонанс на государственном уровне. Дано поручение, сейчас мы ведем по нему большую работу. В регионе создана и внедрена интерактивная карта, каждый может увидеть картину земель сельскохозяйственного назначения. Процедура возврата угодий является транспарентной и открытой. В этом году мы уже вернули в собственность государства 67 тысяч гектаров неиспользуемых земель, до января вернем еще 93 тысячи. Эти земли будут предоставляться тем, кто добросовестно работает и вносит вклад в развитие села.
– В Послании отдельное внимание было уделено развитию транспортно-логистического потенциала. Какие проекты предусмотрены в регионе?
– Яркий пример – история моста через Бухтарминское водохранилище. Более полувека транспортное сообщение между Курчумским, Кокпектинским, Маркакольским, Катон-Карагайским районами шло летом паромами, а зимой – по льду. Водителям приходилось ждать, они сталкивались с рисками, с ледовой трассой связано немало трагедий. Вместе с тем во всем мире принято, что торговые пути – это хорошие дороги, инфраструктура, сервис, безопасность. Сегодня мост, который начали строить по поручению Президента, завершен. Он станет самым протяженным в стране – 1 316 метров. Решена давняя проблема, которая реально волновала людей. Мост обеспечит круглогодичной и безопасной транспортной связью семь приграничных районов с общей численностью населения больше 120 тысяч человек. Отдаленные уголки Восточного Казахстана станут транзитными и обеспечат самый короткий и быстрый маршрут между Китаем и Россией.
– Назовите еще проекты из числа тех, что работают на транзитный потенциал области.
– Продолжается реконструкция участка дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай в обход Осиновского перевала. Ведутся ремонтные работы по направлениям в Семей, Риддер, до границы Российской Федерации в Шемонаихинском районе. Если соединить воедино пункты пропуска «Майкапшагай» на границе с Китаем, «Уба» на границе с Россией, Бухтарминский мост, оптово-распределительный центр в Усть-Каменогорске, а также планируемые к строительству аэропорты в Катон-Карагае и Зайсане, можно понять, что в регионе будет сформирован мощнейший транспортно-логистический хаб. Конечно, он придаст импульс развитию экономики, а значит, повысит благосостояние граждан.
Я больше скажу, в 79 малочисленных селах, где по 50 и более дворов, и школа, где улицы никогда не видели асфальта, планируется поэтапно в течение трех лет заасфальтировать 120 километров улиц. Плюс мы установим уличное освещение. Такие работы уже начаты в 11 селах. Этот сезон вообще в регионе прошел под знаком Года дорог, отремонтировано 600 километров дорожного полотна.
– Следующий год объявлен Годом рабочих профессий. У востока страны индустриальный профиль. Как обстоят дела с подготовкой кадров?
– Регион располагает кузницей профессиональных кадров. У нас 23 государственных и 15 частных колледжей, где обучают 101 специальности. Более 20 тысяч студентов, а это почти 83%, учатся за счет государственного заказа. И он растет из года в год. Хорошие результаты показала система дуального образования, когда студенты во время учебного процесса работают на предприятиях. Они получают практические навыки, знают, что и как устроено, становятся частью трудового коллектива. И зачастую после выпуска остаются работать на данном предприятии. В этом году из 6 630 мест госзаказа 2 900 оплачено из средств республиканского бюджета, 3 730 – из местного бюджета. У молодежи есть реальная возможность получить востребованные профессии.
Есть проблемные моменты: в отдаленных Тарбагатайском и Курчумском районах нет профессиональных колледжей. Сейчас мы выбрали Акжарскую школу имени Мухтара Ауэзова как базу для школы-интерната-колледжа в Тарбагатайском районе и Курчумскую школу № 5 – для Курчумского района. Они начнут работать с 2025 года.
– Чем, на Ваш взгляд, продиктована высокая активность восточноказахстанцев в референдуме?
– В регионе понимают значимость энергетики. Известно, что Ульбинский металлургический завод производит топливные таблетки для ядерных реакторов. Это целая отраслевая индустрия. Ядерная энергия, уверен, выведет Казахстан на новый уровень развития. Без достаточной генерации электроэнергии невозможно развитие экономики. А стране нужно укреплять свою независимость. Восточный Казахстан и его ресурсы могут здесь играть важную роль.