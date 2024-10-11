С учетом потенциала в реальном секторе

Фото акимата ВКО и автора

Мультипликативный эффект

– Нурымбет Аманович, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» поставил задачу повышения благополучия и благосостояния граждан. Как она решается на востоке страны?

– За последние годы в республике осуществлено немало реформ. Благодаря работающим инструмен­там «слышащего государства» мы находимся на постоянной связи с людьми, получаем информацию о нуждах и проблемах. И видим, что изменения, которые происходят в стране, получают позитивную оценку в обществе. Знаковым событием для региона стало восстановление районов Тарбагатайского, Улкен Нарын, Самарского и Маркакольского. Люди восприняли это как восстановление исторической справедливости.

Недавно Президент озвучил решения о строительстве аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане. Это также долгожданная новость для жителей приграничных отдаленных районов.

Такие конкретные решения, как говорят экономисты, – прикладные, дают мультипликативный эффект: идет развитие инфраструктуры, становятся доступнее качественное образование, медицина и так далее. То есть улучшается качество жизни местного населения.

Не секрет, что именно эти районы Восточного Казахстана имеют огромный туристический потенциал. А туризм – это мощный ресурс для диверсификации экономики области, мы это прекрасно понимаем. Открытие аэропортов, строительство автодорог, развитие придорожного сервиса – это, безус­ловно, и новые рабочие места. У нас в регионе действует льготная программа для малого и среднего бизнеса «Ақ-Ниет». Уже в этом году мы в приоритетном порядке профинансируем проекты по развитию туризма и придорожного сервиса в приграничных районах Улкен Нарын, Маркаколь, Курчумском, Катон-Карагайском.

– Насколько быстро растет поток туристов?

– Если обратиться к цифрам, то в текущем году только за первое полугодие объем услуг, оказанных туристическими компаниями, увеличился на 50%. В денежном выражении это 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Турпоток вырос на 20% и достиг 185 тысяч человек. Восемь тысяч гостей – граждане дальнего и ближнего зарубежья. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го область приняла чуть больше 152 тысяч туристов.

– Туризм – достаточно новое направление для региона, исторически основой местной экономики были горное дело и металлургия...

– Да, это так. И сегодня 40% экономики области приходится на промышленность. На сферу торговли – всего 14%, хотя именно она дает максимальную занятость и доходы. В Алматы, являющемся системным донором республиканского бюджета, ситуация обратная: 40% экономики формирует торговля, 7% – промышленность. Глава государства поставил задачу вдвое нарастить объем экономики к 2029 году, и механизмы, которые мы подобрали для ее решения, учитывают специфику области. Во всех городах и районах акиматы провели анализ, выявили резервы. Определили с учетом имеющегося потенциала точки роста в реальном секторе, туризме и других отраслях. Предложили прорывные проекты.

– Можете назвать источники инвестиций?

– Сформирован пул из 40 проектов реального сектора экономики общей стоимостью в 916,6 миллиарда тенге. Самые масштабные – в горно-металлургическом комплексе. Основными направлениями в индустриальном секторе остаются импортозамещение и создание экспортоориентированных производств. Предприятия расширяют номенклатуру, проводят техническую модернизацию. До конца года будут введены в эксплуатацию десять инвестиционных проектов, в том числе модернизированные мощности золотоперерабатываю­щего предприятия BaurGold, оптово-распределительный центр «Алтай», торгово-развлекательный центр Maxi Mall. Серьезный проект стоимостью в 1 миллиард тенге осуществляется на Ульбинском металлургическом заводе. Там на бериллиевом производстве обновляют оборудование с числовым программным управлением. В этом году на проектную мощность выходит производство тепловыделяющих сборок для атомных станций «Ульба-ТВС», это 434 сборки, или 200 тонн в урановом эквиваленте.

Транзит и подготовка кадров

– Какой вклад в экономику региона дает аграрный сектор?

– Показатель валового объема производства продукции сельского хозяйства за восемь месяцев года составил 105,6%. Это хороший рост, и мы на этом не останавливаемся. Есть высокорентабельные проекты в производстве и переработке, мы планируем расширять географию экспорта. Важная роль отведена оптово-распределительному центру «Алтай». Он станет транспортно-логистическим хабом Восточного Казахстана.

– Многих в хорошем смысле зацепили слова Президента в его Послании о землепользователях, живущих за тысячи километров и равнодушных к судьбе сел. Это касается и востока страны. Как решается проблема?

– Слова Главы государства действительно получили широкий отклик. Люди поднимали эту тему и были услышаны. Проблема получила резонанс на государственном уровне. Дано поручение, сейчас мы ведем по нему большую работу. В регионе создана и внедрена интер­активная карта, каждый может увидеть картину земель сельскохозяйственного назначения. Процедура возврата угодий является транспарентной и открытой. В этом году мы уже вернули в собственность государства 67 тысяч гектаров неиспользуемых земель, до января вернем еще 93 тысячи. Эти земли будут предоставляться тем, кто добросовестно работает и вносит вклад в развитие села.

– В Послании отдельное внимание было уделено развитию транспортно-логистического потенциала. Какие проекты предусмотрены в регионе?

– Яркий пример – история моста через Бухтарминское водохранилище. Более полувека транспортное сообщение между Курчумским, Кокпектинским, Маркакольским, Катон-Карагайским районами шло летом паромами, а зимой – по льду. Водителям приходилось ждать, они сталкивались с рисками, с ледовой трассой связано немало трагедий. Вместе с тем во всем мире принято, что торговые пути – это хорошие дороги, инфраструктура, сервис, безопасность. Сегодня мост, который начали строить по поручению Президента, завершен. Он станет самым протяженным в стране – 1 316 метров. Решена давняя проб­лема, которая реально волновала людей. Мост обеспечит круглогодичной и безопас­ной транспортной связью семь приграничных районов с общей численностью населения больше 120 тысяч человек. Отдаленные уголки Восточного Казахстана станут транзитными и обеспечат самый короткий и быстрый марш­рут между Китаем и Россией.

– Назовите еще проекты из чис­ла тех, что работают на транзитный потенциал области.

– Продолжается реконструкция участка дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай в обход Осиновского перевала. Ведутся ремонтные работы по направлениям в Семей, Риддер, до границы Российской Федерации в Шемонаихинском районе. Если соединить воедино пункты пропуска «Майкапшагай» на границе с Китаем, «Уба» на границе с Россией, Бухтарминский мост, оптово-распределительный центр в Усть-Каменогорске, а также планируемые к строительству аэропорты в Катон-Карагае и Зайсане, можно понять, что в регионе будет сформирован мощнейший транспортно-логистический хаб. Конечно, он придаст импульс развитию экономики, а значит, повысит благосостояние граждан.

Я больше скажу, в 79 малочис­ленных селах, где по 50 и более дворов, и школа, где улицы никогда не видели асфальта, планируется поэтапно в течение трех лет заасфальтировать 120 километров улиц. Плюс мы установим уличное освещение. Такие работы уже начаты в 11 селах. Этот сезон вообще в регио­не прошел под знаком Года дорог, отремонтировано 600 километров дорожного полотна.

– Следующий год объявлен Годом рабочих профессий. У востока страны индустриальный профиль. Как обстоят дела с подготовкой кадров?

– Регион располагает кузницей профессиональных кадров. У нас 23 государственных и 15 частных колледжей, где обучают 101 специальности. Более 20 тысяч студентов, а это почти 83%, учатся за счет государственного заказа. И он растет из года в год. Хорошие результаты показала система дуального образования, когда студенты во время учебного процесса работают на предприятиях. Они получают практические навыки, знают, что и как устроено, становятся частью трудового коллектива. И зачастую после выпуска остаются работать на данном предприятии. В этом году из 6 630 мест госзаказа 2 900 оплачено из средств республиканского бюджета, 3 730 – из местного бюджета. У молодежи есть реальная возможность получить востребованные профессии.

Есть проблемные моменты: в отдаленных Тарбагатайском и Курчумском районах нет профессиональных колледжей. Сейчас мы выбрали Акжарскую школу имени Мухтара Ауэзова как базу для школы-интерната-колледжа в Тарбагатайском районе и Курчумскую школу № 5 – для Курчумского района. Они начнут работать с 2025 года.

– Чем, на Ваш взгляд, продиктована высокая активность восточноказахстанцев в референдуме?

– В регионе понимают значимость энергетики. Известно, что Ульбинский металлургический завод производит топливные таб­летки для ядерных реакторов. Это целая отраслевая индустрия. Ядерная энергия, уверен, выведет Казахстан на новый уровень развития. Без достаточной генерации электроэнергии невозможно развитие экономики. А стране нужно укреплять свою независимость. Восточный Казахстан и его ресурсы могут здесь играть важную роль.