Саба, кумган, жан-казан…

Особое место в коллекции занимают образцы традиционной посуды. Казахи известны своим гостеприимством, в каждом доме для гостей всегда накрывался щед­рый дастархан. А посуда на нем была изготовлена из кожи, дерева, бронзы, серебра и украшена традиционным орнаментом. Экспозиция «Ыдыстар сыр шертеді...» призвана популяризировать знания о казахском народно-прикладном искусстве, в частности – изготовлении и использовании традиционной посуды.

Вместе с научным консультантом экспозиции, доктором филологических наук Рустембеком Шойбековым знакомимся с экс­понатами и, словно на машине времени, перемещаемся в далекое прошлое. По словам ученого, он несколько лет назад погрузился в увлекательный мир этнографии и этнологии и теперь делится интересной информацией.

– На выставке можно увидеть различные виды традиционной посуды и кухонной утвари. Ее функциональное предназначение, способы приготовления пищи и хранения продуктов питания, их транспортировка играли очень важную роль в традиционном быте казахов, – рассказывает Рустембек Шойбеков. – Самые необходимые предметы быта кочевников, быть может, не имели презентабельного вида, но главное их достоинство заключалось в практичности и функциональ-

ности. Посуда, прежде всего, отвечала условиям кочевой жизни наших предков, тес­но взаимосвя­занной с природой, поэтому ее изготавливали из экологически чистых органических материалов.

Наши предки умели прекрасно обрабатывать кожу как домашних, так и диких животных, делать из нее емкости для хранения жидкос­тей, из шерсти изготавливали приспособления для транспортировки продуктов. К примеру, огромный кожаный мешок – саба – делали из шкуры верблюда, и он предназначался для хранения большого количества кумыса, айрана, шубата и просто питьевой воды.

Каждая посуда имела свое название в зависимости от размера и предназначения. Среди экспонатов внимание привлекает торсык – специальный двухрожковый походный сосуд, астау – огромная деревянная чаша, в которой подавали мясо для гостей, а также казаны разных форм и размеров. Походный казан, например, имел название «жан-казан». Важным атрибутом казахского быта был кувшин для омывания рук, который назывался «кумган», с ним перед трапезой обязательно обходили всех гостей

.

По словам Рустембека Шойбекова, кастрюли, поварешки, шумовки, ложки, изготовленные из меди и дерева, украшенные серебряными фигурками, указывают на то, что такой посудой могли пользоваться в зажиточных домах.

– С названием посуды связаны различные афоризмы и пословицы, казахи придавали ей некое философское значение. Традиционная посуда свидетельствует о развитии ремесленничества в степи, наличия технологий изготовления бытовых предметов, – отмечает ученый.

Выставка «Ыдыстар сыр шертеді...» привлечет всех, кто интересуется историей и культурным наследием казахского народа.