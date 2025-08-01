Журналист Закиржан Мамлютов, прямой потомок основателя поселения, отметил, что в этот день людей разных национальностей объединяют дружба и общая радость. Гости праздника участвовали в традиционных играх, танцах, пели песни и наслаж­дались угощениями.

«Сабантуй – это замечательный праздник, традиция наших родителей, дедушек и бабушек», – отметил член Совета ветеранов Галидан Койчин. Особое значение Сабантуй приобретает в контексте 30-летия АНК, подчеркнула аким Мамлютского района Елена Степаненко. За вклад в укрепление межнационального согласия награды от Ассамблеи народа Казахстана получили этнокультурные центры. В парке «Достык» развернулся этноаул