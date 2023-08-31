Садвакасов обыграл Раппорта на шахматном турнире в Германии

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Раппорт известен как основной секундант действующего чемпиона мира Дин Лижэня во время матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023.

Фото пресс-службы КФШ

Казахстанский гроссмейстер, первый вице-президент КФШ Дармен Садвакасов обыграл Рихарда Раппорта — десятого шахматиста в мире. Об этом сообщила Казахстанская федерация шахмат, передает Kazpravda.kz.

На командном Чемпионате мира по быстрым шахматам - 2023, прошедшем в Дюссельдорфе (Германия), Дармен Садвакасов выступал в составе международной команды «Шахматные пенсионеры», которая заняла 10-е место по итогу соревнований.

В 11 раунде казахстанский шахматист встретился с Рихардом Раппортом и сумел одержать победу.

В КФШ напомнили, что Рихард Раппорт — румынский шахматист, ранее выступавший за Венгрию, известный как основной секундант действующего чемпиона мира Дин Лижэня во время матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023.

На самом турнире в Дюссельдорфе свои силы показали 36 команд, состоящих из 6 человек: 4 гроссмейстера-мужчины, 1 женщина и 1 любитель, отметили в шахматной федерации.

#турнир #шахматы #победа #Садвакасов #Раппорт

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