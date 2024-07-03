Садыр Жапаров приземлился в аэропорту Астаны
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Президента Кыргызстана встретил глава правительства РК Олжас Бектенов
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в саммите ШОС в период 3-4 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
Казахстан и Кыргызстан выстраивают крепкие союзнические двусторонние взаимоотношения – между странами подписан соответствующий договор об их углублении и расширении.
Взаимный товарооборот демонстрирует устойчивый рост. В период с 2019 по 2023 гг. данный показатель увеличился на 67,3% и достиг $1 572 млн.
В рамках саммита ШОС будут затронуты вопросы мирового сотрудничества по Центральной Азии, в том числе в сферах энергетики, безопасности и др.