Садыр Жапаров приземлился в аэропорту Астаны

Фото: пресс-служба правительства РК

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в саммите ШОС в период 3-4 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Казахстан и Кыргызстан выстраивают крепкие союзнические двусторонние взаимоотношения – между странами подписан соответствующий договор об их углублении и расширении.

Взаимный товарооборот демонстрирует устойчивый рост. В период с 2019 по 2023 гг. данный показатель увеличился на 67,3% и достиг $1 572 млн.

В рамках саммита ШОС будут затронуты вопросы мирового сотрудничества по Центральной Азии, в том числе в сферах энергетики, безопасности и др.