Саграда Фамилия достигла максимальной высоты

12
Айман Аманжолова
корреспондент

Знаменитый храм Святого Семейства в Барселоне достиг своей максимальной высоты спустя сто лет после начала строительства. Над башней Иисуса Христа воздвигли 17-метровый белый крест, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Скриншот видео

«Сегодня наступил день, которого мы с нетерпением ждали. Все прошло хорошо, очень хорошо», — сказал журналистам главный архитектор проекта Жорди Фаули.

Внутренняя часть башни Иисуса Христа по-прежнему находится в стадии строительства, а ее внешняя часть окружена кранами и строительными лесами, которые будут сняты к открытию башни в июне.

Это событие совпадет со столетием со дня смерти архитектора Антонио Гауди, а освящение башни Иисуса Христа запланировано на 10 июня.

Ходят слухи, что на мероприятии будет присутствовать папа римский Лев XIV, но Ватикан пока не подтвердил планы его визита в Испанию.

Башня Иисуса Христа, возвышающаяся над городом на 172,5 метра, — одна из 18 башен, изначально задуманных Гауди.

Он спроектировал Саграда Фамилия более 140 лет назад, первый камень храма был заложен в 1882 году.  

Всемирно известная церковь пережила множество неудач, которые привели к задержке завершения строительства: от гражданской войны в Испании до пандемии COVID-19.

В октябре прошлого года Саграда Фамилия стала самой высокой церковью в мире после того, как еще одна часть ее центральной башни была поднята на место. Тогда она стала выше, чем шпиль готической лютеранской церкви Ульм Минстер в Германии, которая строилась более 500 лет.

Миллионы туристов ежегодно посещают этот культовый памятник, в 2024 году в нее было продано около 4,8 миллиона билетов. Плата за входные билеты в значительной степени финансирует текущее строительство, полное завершение которого ожидается не ранее чем через десять лет.

#Испания #Гауди #СаградаФамилия

Популярное

Все
История региона в живописи
На службе Отечеству
Уйти или остаться?
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Основной закон в эпоху трансформаций
С заботой о тех, кто заботится о других
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
По следам гигантского носорога
Возможность зарабатывать и помогать семьям
Промышленный рост и новые квартиры
Проведены уникальные операции
Народы сближают литература и искусство
Долгосрочные гарантии для бизнеса
Благотворительность нового формата
Казахстан в прайм-эре
Внедряя лучшие стандарты лечения
Усилена охрана лесов и животного мира
Правовые основы взаимодействия государства и общества
Как ИИ меняет сферу образования
То яма, то канава
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Трансформация ради будущего
Строится спорткомплекс мирового уровня
Происшествий на транспорте стало меньше
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
Форс-мажор на миллионы
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Кашалоты выбросились на берег в Дании
200 артефактов эпохи Золотой Орды представили в музее Алматы
Красный уровень угрозы наводнений объявлен на западе Франции
Хранитель эпической интонации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]