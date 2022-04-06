Экономика
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься

Свекловоды бьют в набат: отечественная сахарная отрасль нуждается в государственной поддержке!

В середине марта в Казахстане случился «сахарный ажиотаж»: граждане бросились скупать сладкий продукт мешками. Полки магазинов быстро опустели, а цена за кило сахара-песка кое-где взлетела до 700 тенге. К счастью, спустя несколько дней ситуация стабилизировалась, однако заставила власти задуматься о поиске решения проблемы, чуть было не приведшей к острому продовольственному кризису.

Не случайно на днях Алматинскую область, в которой свекловодство является одной из стратегических отраслей, с рабочей поездкой посетил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Глава Минсельхоза ознакомился с работой Коксуского сахарного завода, а также встретился с руководителями свеклосеющих крестьянских хозяйств.

Как доложил директор завода Алтынбек Абатов, на предприятии проведен капитальный ремонт, полностью заменено оборудование. Запущена линия по переработке тростникового сырца, что позволило перевести производственный процесс на круглогодичный режим.

По информации начальника областного управления сельского хозяйства Каната Есболатова, в планах местных властей к 2025 году расширить посевные площади сахарной свеклы до 11,2 тыс. га. Тогда объем выпуска сахара в Жетысу достигнет 175 тыс. тонн, что покроет 35% потребности страны в этом продукте.

В регионе действуют два сахарных завода (Коксуский – в селе Балпык-би и Аксуский – в Жансугурове), их общие перерабатывающие мощнос­ти составляют 800 тыс. тонн сладкого корня.

Между тем присутствовавшие на встрече фермеры выразили сомнение в экономических перспективах отечественного производства сахара. По словам Александра Квитко из села Кызылагаш, свекловодство в последнее время становится нерентабельным делом. Затраты превышают прибыль, а работать себе в убыток крестьяне не хотят. Часть из них уже сворачивает свою деятельность, переходит на выращивание других культур.

Одна из главных проблем – низкая закупочная цена на сырье, которую установили сахарные заводы (27 тенге за килограмм свеклы). Свекловоды просят увеличить тариф, как минимум, до 35 тенге, что позволит им не только получать доход, но и обновлять технику и оборудование. Фермеры посетовали также на высокую стоимость поливной воды, нехватку земельных ресурсов, отметили необходимость очистки и ремонта оросительных каналов.

Бьют тревогу и представители Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана. По данным экс­пертов, в республике ежегодно сокращаются посевы свеклы, что неминуемо приведет к росту цен и дефициту сахара-песка на прилавках. Необходимо расширять посевные площади и увеличивать закуп тростникового сырца, чтобы обеспечить полную загрузку четырех отечественных заводов, расположенных в Алматинской и Жамбылской областях.

Заместитель акима Алматинской области Алибек Жаканбаев поспешил успокоить фермеров, сообщив, что вскоре состоится встреча главы региона с учредителями сахарных заводов, в ходе которой будет решаться вопрос об увеличении закупочной цены на сырье.

В свою очередь министр сельского хозяйства попросил аграриев не паниковать, заверив, что государство планирует оказать масштабную поддержку отрасли.

– Сахарная свекла – важнейшая агрокультура, при этом достаточно сложная для возделывания, – отметил Ербол Карашукеев. – Получить хороший урожай нелегко. Поэтому мы должны создать все необходимые условия для аграриев. В ближайшее время будет разработана Концепция производства сахара, в которой мы учтем все озвученные вами предложения.

По информации министра, в текущем году на поддержку отечественного агропромышленного комплекса выделяется 309 млрд тенге. В Минсельхозе проведут анализ проблем развития свекловодства, в том чис­ле вопросов увеличения посевных площадей с учетом севооборота, наличия водных ресурсов, внедрения влагосберегающих технологий.

Отвечая на вопросы журналистов, глава ведомства подчеркнул, что отныне перебоев с сахаром и резких скачков цен на него не будет. Недавний ажиотаж был вызван отсутствием корректной информации. Поэтому населению не стоит закупать сахар впрок.

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