Салют запустят в Астане 3 июля

Салют будет организован за счет спонсорских денег

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В преддверии Дня столицы и проведения саммита ШОС, 3 июля, в ботаническому саду будет запущен салют, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Ориентировочное время запуска фейерверка - между 22:00 и 22:30.

Салют будет организован за счет частных спонсорских средств.

В целях техподготовки, 3 июля, с 19:00 частично территория ботсада будет перекрыта. Это ограждение необходимо для отделения технической зоны для безопасности граждан.

Наблюдать за салютом можно будет с прилегающих территорий, в том числе с территории сквера «Улытау».

Напомним, 6 июля, в 18:00 на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт «Open Air». По завершении концерта планируется проведение светового шоу дронов - ориентировочно в 22:15.