Акимат Астаны решил отказаться от салюта на День столицы

В столичном акимате сообщили, что салюта в Астане на день города не будет, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как пояснили в городской администрации, бюджет праздника распределен на бесплатные мероприятия и открытие социальных объектов.

«К 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий, 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы», – отметили в акимате.

Кроме того, в праздничные дни также состоится открытие ряда социальных объектов, в том числе Дворца школьников, физкультурно-оздоровительного комплекса, дворов, общественных пространств, вручение дольщикам ключей от квартир и др.