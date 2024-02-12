Самая дешевая конина - в Кызылорде, Уральске и Туркестане

Сельское хозяйство, Общество
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На 1 января текущего года поголовье лошадей в Казахстане составляло 4 млн голов — на 5,4% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz

 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В среднем по РК в декабре прошлого года килограмм конины в рознице стоил 3 тысячи тг. Это на 4,3% больше, чем годом ранее, и на 36% больше, чем в декабре 2020-го.

Среди крупных городов страны дороже всего конина обходилась жителям Алматы (3,7 тысяч тг за кг), Астаны (3,6 тысяч тг) и Петропавловска (3,5 тысяч тг). Дешевле всего килограмм конины стоил в Кызылорде (2,5 тысяч тг), Уральске (2,5 тысяч тг) и Туркестане (2,6 тысяч тг).

Потребление конины в третьем квартале 2023 года составляло 1,5 кг на душу населения — на 24,1% больше, чем годом ранее. При этом в городах в среднем потребляли 1,6 кг (плюс 24,8%), в сёлах — 1,3 кг конины на душу населения в квартал (плюс 22,3%).

По итогам января–декабря прошлого года в РК было забито в хозяйствах или реализовано на убой 323,9 тысяч тонн лошадей в живом и 167,6 тысяч тонн в убойном весе. Рост показателей в живом весе составил 6,7%, в убойном — 6,6%.

Лидером ожидаемо стала Туркестанская область: 40,3 тысяч тонн в живом и 20,8 тысяч тонн в убойном весе. Далее идут Абайская (37,9 тысяч тонн в живом и 19,9 тысяч тонн в убойном весе) и Павлодарская (27,9 тысяч тонн в живом и 14,5 тысяч тонн в убойном весе) области.

#статистика #лошади #цена #конина

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