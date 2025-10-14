Самое ценное в находках – информация

Наследие
53
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В арт-галерее Has Sanat открылась персональная выставка Крыма Алтынбекова Great Silk Way. Saka gold

фото Игоря Бургандинова

Впервые в рамках текущей экспозиции в столице представлены восстановленные сакские артефакты, датируемые VIII столетием до нашей эры.

На церемонии открытия замес­титель председателя Комитета культуры МКИ Максат Аргынбеков зачитал приветствие от министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«Крым Алтынбеков внес исключительный вклад в развитие нацио­нальной культуры. Он известен тем, что восстановил и представил миру реконструкции таких общепризнанных символов независимого Казахстана, как Золотой человек, Алтын ханшайым (Таксайская принцесса), Урджарская жрица, а также Берельские кони и Сарматский вождь. Его методики реставрации считаются одними из наи­более научно обос­нованных и точных, благодаря чему его творчество получило широкую известность», – говорится в нем.

Крым Алтынбеков – приз­нанный эксперт, специализирующийся на восстановлении археологических предметов, включая костюмы и вооружение, начиная с бронзового века и до современнос­ти. Его ювелирные работы навеяны древним искусством скифов, саков, сарматов, гуннов. Глубокое знание мифологии, истории и культурных особенностей древних кочевых народов позволяет ему создавать продуманные, символически насыщенные образы, основанные на оригиналах древних мастеров.

– В момент обнаружения гребня изумительной работы в захоронении Сарматской жрицы мы успели сделать лишь пару фотографий и немедленно его законсервировали, так как дерево стало разрушаться прямо на глазах, – делится воспоминания­ми Крым Алтынбеков. – Если бы мы не провели реставрацию, огромный объем информации, содержащийся в гребне, остался бы недоступным, особенно учитывая, что он украшен с обеих сторон. Сама информация – вот что важно в находках, а не золото. Золото – это всего лишь тонкая фольга, покрывающая органику, и без сохранения органики оно превратилось бы в скомканный фантик. Стоит понимать, что текс­тиль сохранить гораздо сложнее и его значимость высока. Если бы в кургане Золотого человека не сохранились фрагменты ткани, мы бы никогда не узнали о порядке расположения украшений и о декоре его облачения. Удивительным открытием стало то, что найденные мотивы вышивки до сих пор используются в казахской одежде, особенно в отдаленных аулах. Поэтому нашей задачей было сохранить и в материальном виде донести до казахстанцев это древнее наследие. Все, что вы видите сейчас, – это реконструкция, точное воспроизведение сохранившихся оригиналов. Мы разработали и успешно применяем новые методы, которыми активно делимся с зарубежными коллегами.

О решающем значении его творчества для сохранения древнего наследия Казахстана рассказала дизайнер – доктор PhD по музеоло­гии Элина Алтынбекова:

– Многие экспонаты выставки – это предметы, буквально спасенные от исчезновения, поскольку в оригинале они часто были выполнены из дерева, а сверху покрыты тонкой золотой фольгой. Их судьба была бы печальной, если бы Крым Алтынбеков не изобрел способ обеспечить их сохранность.

Среди отреставрированных произведений, хорошо знакомых общественности, выделяются украшения головного убора Золотого человека – волшебные тулпары с рогами и крыльями, ставшие элементом государственного герба и чеканящиеся на монетах. Привлекает внимание и «тройной гриф» – компонент парадного конского убранства из кургана Берель (VI–III вв. до н. э., Восточный Казахстан). Не менее изящны фигурки «золотой орел (грифон)» из кургана Шиликты и «летящий олень» из Жалаулинского клада.

– Тулпары – это чрезвычайно мощный символ, объединяющий силу коня и способность птицы летать. Согласно архаичес­ким верованиям, элемент пояса иссыкского древнего вои­на – «голова лося» – обладал сакральной силой, предназначенной для защиты владельца в битвах. Героический эпос подтверждает, что боевой пояс был обязательным элементом воинского снаряжения, который вручался юноше, знаменуя его переход в разряд полноценных воинов и символизируя возмужалость и воинский статус, – зак­лючила Элина Алтынбекова.

