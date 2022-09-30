Самолеты из Казахстана будут чаще летать в Саудовскую Аравию

На полях 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит в канадском Монреале с 27 сентября по 7 октября 2022 года, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Королевства Саудовская Аравия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Стороны представили председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев и президент генерального управления гражданской авиации королевства Абдулазиз бин Абдуллах Аль-Дуайлеж.

В ходе переговоров, организованных в рамках поручений по итогам встречи главы МИИР Каирбека Ускенбаева с министром хаджа и умры Тауфиком бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа, обсуждены вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Стороны отметили важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, культурного сотрудничества между дружественными странами.

В соответствии с подписанным протоколом количество регулярных пассажирских авиарейсов между двумя государствами увеличено более чем в 3 раза – с 4-х до 14-ти в неделю.

«С казахстанской стороны в период осенне-зимней навигации 2022-2023 года авиакомпании Air Astana и FlyArystan планируют начать регулярные рейсы по маршрутам Алматы – Медина и Актау – Медина соответственно, с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, с октября казахстанская компания SCAT планирует возобновление рейсов Алматы – Джидда с частотой 2 рейса в неделю.

В свою очередь, авиакомпания Fly Nas планирует открыть регулярные рейсы Джидда – Алматы», – детализировали в КГА.

Работа по дальнейшему развитию авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжится.