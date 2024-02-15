Самопроизвольный сход лавины произошел в ВКО

Сход лавины произошел 15 февраля на участке автодороги областного значения Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка-Северное, в связи с обильным выпадением осадков и усилением ветра.

Общий объем снежных масс - 600 м.куб. Дорога была заблаговременно закрыта.

Жертв и разрушений нет. На данный момент участок расчищается техникой дорожных служб. Дорога остается закрытой.

– В регионе объявлено штормовое предупреждение о возможности самопроизвольных сходов снежных лавин, в связи с чем, мы рекомендовали жителям и гостям области воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, но мы заблаговременно проводили работы по контролируемому спуску снежных масс со склонов, тем самым обеспечивая безопасность для населения и проезжающего по участкам автодорог транспорта. В ближайшие дни данная профилактическая работа продолжится, – отметил руководитель филиала «Казселезащита» Советбек Станбеков.