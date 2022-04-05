В Библиотеке Елбасы проходит выставка творческих работ воспитанников подготовительного отделения Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султана.

Фестиваль детского творчества «Мой Казахстан – моя земля», открывшийся в феврале, стал постоянно действующей площадкой проекта «Взгляд из детства». Особенность нынешней выставки – демонстрация творческих успехов учащихся подготовительного отделения ДХШ – клуба ЮНЕСКО, работающего под эгидой Библиотеки Елбасы. Вниманию зрителей представлено более 30 произведений, разнообразных и по жанрам, и по технике исполнения. Возраст их авторов от 6 до 10 лет.

Выставка позволяет увидеть, как постепенно развиваются творческое мышление, навыки юных художников, как совершенствуются их знания, умение выбирать и использовать художест­венные приемы и изо­бразительные средства. Для юных авторов участие в выставке – это возможность осмыслить результаты своего труда, понимание своей причастности к общему делу, осознание себя как творческой личности.

В день открытия выставки состоялись концерт воспитанников детского сада № 24 «Таңшолпан» и мастер-класс для юных художников.

За годы сотрудничества Библиотеки Первого Президента РК с Детской художественной школой – клубом ЮНЕСКО

г. Нур-Султана организовано и проведено более ста мероприятий по популяризации детского творчества на международном, республиканском, региональном уровнях. С материалами новой экспозиции можно ознакомиться на сайте библиотеки.