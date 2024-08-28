Самый крупный в регионе социозамер

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила на брифинге в СЦК заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Асель Шауенова, в нашей стране оно проводится уже в четвертый раз.

Ранее это было в 2006, 2010 и 2015 годах. В нынешнем году MICS по плану должен охватить 24 тыс. домохозяйств.

– Это оценка и мониторинг состояния здоровья и благополучия женщин и детей, а также получение достоверной и полной информации по ключевым показателям их развития. Обследование MICS поз­волит эффективно мониторить их благополучие и повысить эффективность национальной политики.

В ходе опроса будут затронуты важнейшие вопросы, включая здравоохранение, питание, образование, санитарию, развитие детей в раннем возрасте и многие другие важные аспекты, – объяснила спикер.

Обследование будет проводиться в двадцати регионах Казахстана по 29 ноября включительно. Будут использоваться пять основных вопросников – домохозяйства, для женщин, мужчин, о детях до 5 лет и от 5 до 17 лет.

Каждый вопросник, прошедший необходимое согласование, охватывает различные аспекты. К примеру, для женщин и мужчин предусмотрены вопросы о занятости, обучении, браке, ментальном здоровье. Женщин дополнительно спросят о родовой и послеродовой помощи и репродуктивном здоровье. В вопроснике о детях до 5 лет есть вопросы их дисциплины и иммунизации, а для старшего возраста – касательно детского труда.

– Участие в обследовании является добровольным и анонимным, а полученная информация будет использована только в статистических целях. Поэтому призываем те домохозяйства, куда придут наши интервьюеры, отнестись с пониманием к данному обследованию. Респонденты могут отказаться от ответа на какой-либо вопрос или прекратить интервью в любой момент, – сказала Асель Шауенова.

Что касается самих интервьюеров, на них будет специальная форма с бейджами и логотипами организаторов обследования. На каждом бейдже будет QR-ссылка на официальный веб-сайт, где можно получить достоверную информацию об обследовании.

Социозамер проводится совместно с ЮНИСЕФ при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Азиатского банка развития. Стоит также отметить, что MICS 2024 в Казахстане – самый большой проект исследования в регионе. Это подтвердил и представитель ЮНИСЕФ в РК доктор Рашед Мустафа Сарвар.

По его словам, факт того, что в Казахстане будет опрошено порядка 24 тыс. домохозяйств, делает это мультииндикаторное кластерное обследование самым большим проектом, что, в свою очередь, позволит определить, на что стоит обратить внимание, как происходит достижение Целей устойчивого развития, а также каким образом использовать единую для многих стран мира методологию.

Данные, полученные в результате обследования, строго конфиденциальны, опрос будет проходить анонимно. Результаты опубликуют во второй половине 2025 года на сайтах Бюро нацстатистики и ЮНИСЕФ.