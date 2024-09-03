Satbayev University расширяет партнерство с мировыми ВУЗами

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Ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев: Ученые Казахстана готовы вносить свой вклад в повышение благосостояния жителей Казахстана

Уверен, казахстанские ученые могут внести значительный вклад в решение глобальных проблем, что позволит обеспечить устойчивое будущее для Казахстана и всего мира. Поэтому сегодня мы проходим через сложный период трансформации и адаптации: обновляем нашу научную инфраструктуру, создаем условия для формирования на базе вуза многонациональных команд ученых и исследователей, которые будут работать над решением проблем, как на местном, так и на глобальном уровнях. Вместе с тем, наши ученые активно сотрудничают с отраслевыми лидерами, разрабатывают и предлагают им научно-обоснованное решение производственных проблем и предложение по повышению производительности. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил важность совместной работы казахстанских ученых с реальным сектором экономики, чтобы вместе противостоять вызовам глобализации, синхронизировать нашу академическую политику и научные исследования с научно-технологическими приоритетами страны.

Для этого, по поручению главы государства мы создаем на базе Satbayev University научно-исследовательский хаб новых технологий в инженерном образовании и науки. Он позволит объединить усилия бизнеса, науки и государства для реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики.

Ученые Казахстана готовы вносить свой вклад в достижение главной цели – повышение благосостояния жителей Казахстана. Для этого все наши научные проекты, каждый наш шаг и решение должны исходить из пользы, которую они принесут государству. Нам просто необходимо в полной мере использовать наши преимущества и доступ к инфраструктуре развитых стран и стать частью глобального научного движения, что будет иметь решающее значение для успешного развития отечественной науки, для удовлетворения насущных проблем нашей экономики и повышения благосостояния всего казахстанского общества.

Интернационализация и международное сотрудничество – единственно верный путь развития системы высшего образования и науки в Казахстане. При поддержке министерства науки и высшего образования мы работаем над формированием единого пространства высшего образования в Центральноазиатском регионе: открываем в Satbayev University филиалы ведущих зарубежных вузов и отправляем наших ученых в научные центры по всему миру, участвуем в различных программах студенческого обмена и аккредитуем наши образовательные программы в авторитетных рейтинговых агентствах мира.

Мы расширяем круг международных партнеров, к числу которых добавились четыре вуза, занимающие места в топ-100 в рейтинге QS: City University of Hong Kong (Гонконг, КНР), The Pennsylvania State University  (США), Sungkyunkwan University (Южная Корея), и Hof University of Applied Sciences (Германия). Сегодня здесь обучаются или проходят научную стажировку 24 наших студента и сотрудника. Открытие филиалов этих вузов в Алматы, позволит не только поднять на новый уровень качество подготовки кадров, но и усилит международное сотрудничество в области исследований. Мы запустили программу двудипломного образования по направлениям «Локомотивы» и «Логистика» с Сианьским железнодорожным профессионально-техническим институтом (КНР), где сейчас находятся 10 наших студентов, соответственно 10 их студентов обучаются у нас. Это поможет Казахстану стать надежным логистическим хабом в рамках глобальной инициативы «Один пояс – один путь». Всего университет сотрудничает со 187 зарубежными вузами и научными институтами.

Благодаря стратегическому подходу к развитию науки и международного сотрудничества, Satbayev University становится центром притяжения для талантливых студентов, ученых и исследователей со всего мира. Университет не только активно развивает научную деятельность, но и вносит значительный вклад в решение глобальных проблем, обеспечивая устойчивое будущее для Казахстана и всего мира.

К примеру, недавно в Корее наш Институт металлургии и обогащения подписал соглашение с Корейским институтом промышленных технологий о создании научного центра высокотемпературных/реактивных редких металлов и технологии высококачественной промышленной продукции. Наши партнеры в течение 5 лет инвестируют в проект более 10 млн долларов США и собственные новейшие технологии, что позволит повысить глубину переработки руды ценных металлов и увеличить производство высокотехнологичных продуктов.

Развитие международного сотрудничества и интернационализация высшего образования и науки являются приоритетами Satbayev University, которые способствуют интеграции университета в мировое научно-образовательное пространство. Университет продолжает развивать стратегические партнерства, повышать академическую мобильность, расширять международные исследовательские проекты и привлекать талантливых студентов и преподавателей со всего мира. Эти инициативы помогают формировать в Satbayev University продуктивную интернациональную научно-образовательную среду и делают нас важным участником глобальных образовательных и научных процессов.

#казахстан #Астана #сотрудничество #SatbayevUniversity

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