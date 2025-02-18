Саудовская Аравия примет X зимние Азиатские игры - 2029

В Персидском заливе строят первый горнолыжный курорт с минусовыми температурами

Фото: пресс-служба НОК РК

Саудовская Аравия станет местом проведения Х зимних Азиатских игр - 2029. Заявка была одобрена на заседании Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии, которое состоялось в Камбодже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Соревнования пройдут на горнолыжном курорте Троджена. Он станет частью масштабного и дорогостоящего проекта Неом, строительство которого ведется в данный момент.

К слову, Троджена станет первым горнолыжным курортом в Персидском заливе с минусовыми температурами, а также с открытыми снежными склонами. Ожидается, что место проведения предстоящей Азиады будет сдано эксплуатацию за несколько лет до начала Игр.

К слову, спортсмены Саудовской Аравии в этом году впервые выступили на зимней Азиаде. В Харбине спортсмены этой страны приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту и керлингу.

В НОК добавили, что ранее Азиатские игры проходили исключительно на территории четырех стран. Четыре раза мультиспортивное событие принимала Япония, трижды местом проведения значился Китай. По разу проводили Игры Казахстан и Южная Корея.