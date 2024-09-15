Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO

Бокс
19

На счету 34-летнего Альвареса на профессиональном ринге 62 победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Steve Marcus/Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца пуэрториканского происхождения Эдгара Берлангу в главном поединке турнира в Лас-Вегасе.

Бой представителей второго среднего веса растянулся на все 12 раундов, по итогам которых Альваресу была присуждена победа единогласным решением судей. Она позволила мексиканцу защитить титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации.

На счету 34-летнего Альвареса на профессиональном ринге 62 победы (39 нокаутом) при двух поражениях и ничьих. Что касается 27-летнего Берланги, он потерпел первое поражение, имея в своем активе 22 победы (17 нокаутом).

#бокс #WBC #WBO #WBA #Сауль Альварес

Популярное

Все
Схемы движения четырех маршрутов временно изменятся в Астане
Провинция Шаньдун предложила открыть в своем регионе торговое представительство QazTrade
Несколько улиц временно закроют в Астане
Санитарная вырубка леса продолжается в «Семей Орманы»
Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота в стране
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений

Читайте также

Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего п…
Казахстанские боксеры выиграли общий зачет юниорского чемпи…
Восемь золотых медалей завоевала юниорская команда Казахста…
13 медалей завоевали казахстанские боксеры на Кубке Евразии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]