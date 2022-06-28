Сайт по продаже детей выявила прокуратура Алматы

Прокуратура Алматы выявила интернет сайт, на котором размещались объявления о продаже детей, сообщает Kazpravda.kz.

"Изучение предложений показало, что молодые женщины, желающие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их "приобрести" в нарушение установленного законом порядка, без соответствующего решения уполномоченных органов и суда. На сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей таким образом", - проинформировали в городской прокуратуре.

Согласно ст. 196 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления, пояснили в пресс-службе.

В соответствии с п. 4 статьи 2 Закона «О средствах массовой информации», использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.

В этой связи, прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено.

При этом материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК, то есть, торговля людьми.

За данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества, добавили в прокуратуре.